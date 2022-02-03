Инсайд: курганского экс-силовика обвинили в совращении малолетних

По данным источников, мужчину уволили из полиции в 2021 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего сотрудника УМВД России по Курганской области обвиняют в том, что он убеждал несовершеннолетних обмениваться интимными фото. Об этом URA.RU сообщили источники из силовых структур.

«Экс-криминалист общался с подростками в соцсетях. Он предлагал мальчикам обмениваться интимными фото», — сообщил один из источников.

По данным другого источника из силовых структур, мужчину уволили из правоохранительных органов весной 2021 года. Источники отмечают, что его обвиняют в покушении на совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12 лет, но не 14. В пресс-службах областного УМВД и СУ СК РФ региона URA.RU не стали комментировать эту информацию.