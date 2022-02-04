SCMP: Китай получит выгоду от «вторжения» России на Украину

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Китай выиграет из-за войны на Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Если Россия «вторгнется» на территорию Украины, США должны будут распределить стратегические ресурсы, и Китай от этого выиграет. Помимо этого, страны Европы могут не прислушаться к Штатам и не выступить против Китая.

«Если Россия вторгнется на Украину и спровоцирует затяжной конфликт с США и их западными союзниками, Китай, очевидно, только выиграет. Америке потребуется перераспределить стратегические ресурсы, чтобы противостоять России, а европейские союзники станут еще меньше прислушиваться к просьбам присоединиться к ее антикитайской коалиции», — поясняет издание South China Morning Post.

Однако если власти США не захотят пойти на конфронтацию с РФ и начнут выполнять требования российского лидера Владимира Путина, Китай окажется в худшем стратегическом положении. Таким образом, в Китае делают высокие ставки на украинский кризис.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Они подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, уточняет «Национальная служба новостей». Дружба между двумя государствами не имеет границ, отмечается в заявлении лидеров двух стран, передает «Пятый канал».

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Если Россия «вторгнется» на территорию Украины, США должны будут распределить стратегические ресурсы, и Китай от этого выиграет. Помимо этого, страны Европы могут не прислушаться к Штатам и не выступить против Китая. «Если Россия вторгнется на Украину и спровоцирует затяжной конфликт с США и их западными союзниками, Китай, очевидно, только выиграет. Америке потребуется перераспределить стратегические ресурсы, чтобы противостоять России, а европейские союзники станут еще меньше прислушиваться к просьбам присоединиться к ее антикитайской коалиции», — поясняет издание South China Morning Post. Однако если власти США не захотят пойти на конфронтацию с РФ и начнут выполнять требования российского лидера Владимира Путина, Китай окажется в худшем стратегическом положении. Таким образом, в Китае делают высокие ставки на украинский кризис. Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Они подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, уточняет «Национальная служба новостей». Дружба между двумя государствами не имеет границ, отмечается в заявлении лидеров двух стран, передает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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