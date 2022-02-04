Россия победила Украину в борьбе за финал «Евро»

Соревнования по футзалу проходили в Амстердаме Фото: Анна Майорова © URA.RU

В соревновании России и Украины по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы победили российские спортсмены. Сам чемпионат проходил в Амстердаме.

Сборная России победила Украину со счетом 3:2. Трансляция матча велась на сайте UEFA. Голы забыли Антон Соколов, Анрей Афанасьев, победное очко команде принес Артем Ниязов.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены не будут жать руку представителям сборной России перед началом соревнования, уточняет Life . Президент Федерации футзала Украины Сергей Владыко объяснил такое решение опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев назвал сборную России по мини-футболу фаворитом. Он уверен, что сборная Украины не будет играть от обороны, пишет RT.