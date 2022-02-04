Нутрициолог предупредила о риске развития опухолей из-за молока

Молочная продукция с длительным сроком годности теряет вкус Фото: Анна Майорова © URA.RU

Употребление молочных продуктов может спровоцировать рост злокачественных опухолей. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог Анна Лысенко.

«Я молочные продукты не рекомендую совсем. Дело не только в усвоении, а в том, как эта продукция изготавливается. Гормоны колют скоту, и вы употребляете их вместе с молоком. Это не полезная история. Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных, в том числе. Если есть возможность, молоко лучше заменить на растительное, соевое или кокосовое. Это будет вдвойне полезно для организма», — сказала Анна Лысенко.

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поделился мнением, что стоит делать выбор в пользу молока с коротким сроком хранения. «Могу привести пример по кисломолочным напиткам. Мы их используем, как источник бифидо- и лактобактерий. Это живые существа. Они продолжают жить в простокваше. Когда эти бактерии находятся в ней слишком долго, вкусовые качества портятся, увеличивается количество молочной кислоты. Лучше есть это все с коротким сроком годности и местного производства», — сказал специалист.

Он объяснил, что его смущает в продукции длительного хранения. «Там меняют свойства, таким образом, что они могут храниться месяцами. Это заставляет думать, что там все не очень хорошо с микрофлорой. Или ее там нет, или она ослаблена, из-за чего никакой пользы не будет», — отметил Гинзбург. Лысенко же высказалась в пользу того, что любая молочная продукция бесполезна, вне зависимости от того, как долго она может храниться.

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