Нутрициолог предупредила о риске развития опухолей из-за молока

Употребление молочных продуктов может спровоцировать рост злокачественных опухолей. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог Анна Лысенко.
«Я молочные продукты не рекомендую совсем. Дело не только в усвоении, а в том, как эта продукция изготавливается. Гормоны колют скоту, и вы употребляете их вместе с молоком. Это не полезная история. Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных, в том числе. Если есть возможность, молоко лучше заменить на растительное, соевое или кокосовое. Это будет вдвойне полезно для организма», — сказала Анна Лысенко.
Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поделился мнением, что стоит делать выбор в пользу молока с коротким сроком хранения. «Могу привести пример по кисломолочным напиткам. Мы их используем, как источник бифидо- и лактобактерий. Это живые существа. Они продолжают жить в простокваше. Когда эти бактерии находятся в ней слишком долго, вкусовые качества портятся, увеличивается количество молочной кислоты. Лучше есть это все с коротким сроком годности и местного производства», — сказал специалист.
Он объяснил, что его смущает в продукции длительного хранения. «Там меняют свойства, таким образом, что они могут храниться месяцами. Это заставляет думать, что там все не очень хорошо с микрофлорой. Или ее там нет, или она ослаблена, из-за чего никакой пользы не будет», — отметил Гинзбург. Лысенко же высказалась в пользу того, что любая молочная продукция бесполезна, вне зависимости от того, как долго она может храниться.
Употребление молочных продуктов может спровоцировать рост злокачественных опухолей. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог Анна Лысенко. «Я молочные продукты не рекомендую совсем. Дело не только в усвоении, а в том, как эта продукция изготавливается. Гормоны колют скоту, и вы употребляете их вместе с молоком. Это не полезная история. Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных, в том числе. Если есть возможность, молоко лучше заменить на растительное, соевое или кокосовое. Это будет вдвойне полезно для организма», — сказала Анна Лысенко. Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поделился мнением, что стоит делать выбор в пользу молока с коротким сроком хранения. «Могу привести пример по кисломолочным напиткам. Мы их используем, как источник бифидо- и лактобактерий. Это живые существа. Они продолжают жить в простокваше. Когда эти бактерии находятся в ней слишком долго, вкусовые качества портятся, увеличивается количество молочной кислоты. Лучше есть это все с коротким сроком годности и местного производства», — сказал специалист. Он объяснил, что его смущает в продукции длительного хранения. «Там меняют свойства, таким образом, что они могут храниться месяцами. Это заставляет думать, что там все не очень хорошо с микрофлорой. Или ее там нет, или она ослаблена, из-за чего никакой пользы не будет», — отметил Гинзбург. Лысенко же высказалась в пользу того, что любая молочная продукция бесполезна, вне зависимости от того, как долго она может храниться.