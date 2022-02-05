Минздрав РФ назвал три привычки, вызывающие рак

По словам Дроздовой, мясо, сигареты и алкоголь приводят к развитию онкологии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курение, алкоголь и неправильное употребление мясных и колбасных изделий могут привести к развитию онкологических заболеваний, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Мощнейшим фактором риска возникновения онкозаболеваний остается курение. [Также] онкологические заболевания может спровоцировать употребление продуктов, не прошедших глубокую обработку. Особенно это касается мясных и колбасных изделий. В большей степени они провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта», — сообщила профилактолог. Специалист напомнила, что алкоголь также зачастую приводит к развитию онкопатологий. Любовь Дроздова порекомендовала снизить его потребление или вовсе исключить.

Что касается профилактики онкологических заболеваний, эксперт посоветовала регулярно заниматься спортом — достаточно 30 минут занятий в день. Помимо этого, в свой ежедневный рацион нужно добавить около 400 граммов овощей и фруктов. Также важно не забывать проходить диспансеризацию и медосмотры. По словам сотрудника Минздрава, государство дает возможность проходить диспансеризацию с 18 лет по полису ОМС. Она добавила, что после улучшения эпидемиологической обстановки проведение диспансеризации будет полностью восстановлено.

Ранее президент Фонда «Вместе против рака» Баходур Камолов и главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев в разговоре с URA.RU посетовали на то, что российская система диспансеризации практически не работает, так как медосмотры проводятся формально. По их словам, на деле врачи не выявляют признаки онкологических заболеваний. Камолов со ссылкой на профсообщество привел в пример анализ 50 карт запущенных пациентов. Они якобы проходили диспансеризацию, однако онкологию им ставили значительно позже — на 3-4 стадии. По его мнению, многие люди прошли диспансеризацию лишь на бумаге.

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