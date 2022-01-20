Онкологи показали страшные последствия халатной диспансеризации

20 января 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Часто диагноз ставят уже на 3-4 стадии рака Фото: Илья Московец © URA.RU Российская система диспансеризации практически не работает, поскольку профосмотры проводятся формально, на бумаге и не выявляют признаки онкологических заболеваний у граждан, как это требуется. Об этом дефекте URA.RU рассказали президент Фонда «Вместе против рака» Баходур Камолов и главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев. Статья по теме Врачи назвали главные обследования для диагностики болезней Камолов со ссылкой на профсообщество приводит анализ 50 карт запущенных пациентов. Оказалось, что эти больные формально проходили диспансеризацию и скрининг, но онкологический диагноз ставили им уже на 3-4 стадии. «Понятно, что эти люди никогда не были в поликлиниках и не обследовались. Такие вещи носят довольно системный характер. Люди якобы проходят обследования, сдают анализы крови. Из федеральной программы на профилактику выделяются деньги. Но диспансеризации зачастую просто нет, она — на бумаге, идут приписки, иначе объяснить такие случаи невозможно», — полагает Камолов, опираясь на опыт коллег и логику. Врач-онколог Андрей Пылев также считает систему диспансеризации слабым звеном. «И до пандемии обследование условно здоровых пациентов всегда, наверное, было самым слабым, отстающим звеном в системе российского здравоохранения. Структуры диспансеризации в настоящий момент практически нет. А если она есть, то на бумаге», — подчеркнул врач. Он добавил, что вопрос выявления онкозаболеваний, в частности, скрининга — более тонкий, чем диспансеризация в целом. Скрининговать все население тотально не может себе позволить ни одна страна мира, да и большого смысла в этом нет. По мнению Пылева, проводить скрининг надо гражданам определенных групп риска. Врач также напомнил, что далеко не все онкозаболевания можно подвергать скринингу. Ранее депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что из-за пандемии коронавируса и вступившего в силу 1 января нового порядка лечения онкобольных люди фактически остались без помощи. В частности, он потребовал расширить диспансеризацию и раннюю диагностику. По мнению представителей медсообщества и благотворительных организаций, новые правила оказания медпомощи могут оставить без лечения половину смертельно больных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская система диспансеризации практически не работает, поскольку профосмотры проводятся формально, на бумаге и не выявляют признаки онкологических заболеваний у граждан, как это требуется. Об этом дефекте URA.RU рассказали президент Фонда «Вместе против рака» Баходур Камолов и главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев. Камолов со ссылкой на профсообщество приводит анализ 50 карт запущенных пациентов. Оказалось, что эти больные формально проходили диспансеризацию и скрининг, но онкологический диагноз ставили им уже на 3-4 стадии. «Понятно, что эти люди никогда не были в поликлиниках и не обследовались. Такие вещи носят довольно системный характер. Люди якобы проходят обследования, сдают анализы крови. Из федеральной программы на профилактику выделяются деньги. Но диспансеризации зачастую просто нет, она — на бумаге, идут приписки, иначе объяснить такие случаи невозможно», — полагает Камолов, опираясь на опыт коллег и логику. Врач-онколог Андрей Пылев также считает систему диспансеризации слабым звеном. «И до пандемии обследование условно здоровых пациентов всегда, наверное, было самым слабым, отстающим звеном в системе российского здравоохранения. Структуры диспансеризации в настоящий момент практически нет. А если она есть, то на бумаге», — подчеркнул врач. Он добавил, что вопрос выявления онкозаболеваний, в частности, скрининга — более тонкий, чем диспансеризация в целом. Скрининговать все население тотально не может себе позволить ни одна страна мира, да и большого смысла в этом нет. По мнению Пылева, проводить скрининг надо гражданам определенных групп риска. Врач также напомнил, что далеко не все онкозаболевания можно подвергать скринингу. Ранее депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что из-за пандемии коронавируса и вступившего в силу 1 января нового порядка лечения онкобольных люди фактически остались без помощи. В частности, он потребовал расширить диспансеризацию и раннюю диагностику. По мнению представителей медсообщества и благотворительных организаций, новые правила оказания медпомощи могут оставить без лечения половину смертельно больных.