04 февраля 2022

Псаки: США готовы помочь ЕС с поставками газа вместо российского

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США готовы помочь Европе с газом, в случае войны России и Украины Фото:
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Газовый кризис в Европе

Представители США обсуждают с Европой возможную диверсификацию поставок газа взамен российского в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать», — сказала Псаки в ходе брифинга 4 февраля. Она добавила, что Вашингтон хочет понять, что нужно делать для увеличения запаса газа для удовлетворения потребностей некоторых стран.

Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии опубликовал данные, взятые из исследования, в которых говорится, что ФРГ не сможет найти замену энергетического сырья, если Россия прекратить импортировать газ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была гарантом энергобезопасности Европы и до конца выполняла все свои контрактные обязательства. Он заверил, что Россия не давала и не даст усомниться в своей надежности.

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Представители США обсуждают с Европой возможную диверсификацию поставок газа взамен российского в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать», — сказала Псаки в ходе брифинга 4 февраля. Она добавила, что Вашингтон хочет понять, что нужно делать для увеличения запаса газа для удовлетворения потребностей некоторых стран. Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии опубликовал данные, взятые из исследования, в которых говорится, что ФРГ не сможет найти замену энергетического сырья, если Россия прекратить импортировать газ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была гарантом энергобезопасности Европы и до конца выполняла все свои контрактные обязательства. Он заверил, что Россия не давала и не даст усомниться в своей надежности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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