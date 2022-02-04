Псаки: США готовы помочь ЕС с поставками газа вместо российского

05 февраля 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

США готовы помочь Европе с газом, в случае войны России и Украины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Представители США обсуждают с Европой возможную диверсификацию поставок газа взамен российского в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать», — сказала Псаки в ходе брифинга 4 февраля. Она добавила, что Вашингтон хочет понять, что нужно делать для увеличения запаса газа для удовлетворения потребностей некоторых стран. Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии опубликовал данные, взятые из исследования, в которых говорится, что ФРГ не сможет найти замену энергетического сырья, если Россия прекратить импортировать газ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была гарантом энергобезопасности Европы и до конца выполняла все свои контрактные обязательства. Он заверил, что Россия не давала и не даст усомниться в своей надежности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители США обсуждают с Европой возможную диверсификацию поставок газа взамен российского в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать», — сказала Псаки в ходе брифинга 4 февраля. Она добавила, что Вашингтон хочет понять, что нужно делать для увеличения запаса газа для удовлетворения потребностей некоторых стран. Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии опубликовал данные, взятые из исследования, в которых говорится, что ФРГ не сможет найти замену энергетического сырья, если Россия прекратить импортировать газ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была гарантом энергобезопасности Европы и до конца выполняла все свои контрактные обязательства. Он заверил, что Россия не давала и не даст усомниться в своей надежности.