В Германии назвали российский газ незаменимым

29 января 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

На Россию приходится более 50% экспорта газа в Европу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Германия не сможет найти замену российскому газу в случае, если его поставки в Европу прекратятся. Соответствующие данные опубликовал Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии (BGR). «Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно. На Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля», — передает РИА «Новости» данные из исследования BGR. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе разрабатывают план по отказу от российского газа. Согласно этому плану, к 2049 году Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов на газ и перейти на зеленую энергетику. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия не сможет найти замену российскому газу в случае, если его поставки в Европу прекратятся. Соответствующие данные опубликовал Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии (BGR). «Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно. На Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля», — передает РИА «Новости» данные из исследования BGR. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе разрабатывают план по отказу от российского газа. Согласно этому плану, к 2049 году Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов на газ и перейти на зеленую энергетику.