В Германии назвали российский газ незаменимым

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Клипарт. Сургут, газпром, зск газпром
На Россию приходится более 50% экспорта газа в Европу Фото:
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Германия не сможет найти замену российскому газу в случае, если его поставки в Европу прекратятся. Соответствующие данные опубликовал Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии (BGR).

«Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно. На Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля», — передает РИА «Новости» данные из исследования BGR.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе разрабатывают план по отказу от российского газа. Согласно этому плану, к 2049 году Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов на газ и перейти на зеленую энергетику.

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Германия не сможет найти замену российскому газу в случае, если его поставки в Европу прекратятся. Соответствующие данные опубликовал Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии (BGR). «Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно. На Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля», — передает РИА «Новости» данные из исследования BGR. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе разрабатывают план по отказу от российского газа. Согласно этому плану, к 2049 году Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов на газ и перейти на зеленую энергетику.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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