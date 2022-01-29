В Германии назвали российский газ незаменимым

Германия не сможет найти замену российскому газу в случае, если его поставки в Европу прекратятся. Соответствующие данные опубликовал Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии (BGR).
«Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно. На Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля», — передает РИА «Новости» данные из исследования BGR.
Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе разрабатывают план по отказу от российского газа. Согласно этому плану, к 2049 году Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов на газ и перейти на зеленую энергетику.
Германия не сможет найти замену российскому газу в случае, если его поставки в Европу прекратятся. Соответствующие данные опубликовал Федеральный институт геонауки и природных ресурсов Германии (BGR). «Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно. На Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля», — передает РИА «Новости» данные из исследования BGR. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе разрабатывают план по отказу от российского газа. Согласно этому плану, к 2049 году Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных контрактов на газ и перейти на зеленую энергетику.