Песков заявил, что Европа не останется без российского газа

Россия всегда была гарантом энергобезопасности Европы, отметил Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россия в самые нелегкие времена была гарантом энергобезопасности Европы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос, сохранит ли Россия поставки газа Западу, если он введет против нее санкции. В частности, британские власти опасаются в этом случае остаться без российского топлива.

«Это еще один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счет таких провокационных вбросов. Россия в самые нелегкие моменты была гарантом энергобезопасности Европы. И в самые нелегкие моменты противостояния с Европой безупречно выполняла свои контрактные обязательства. Россия ни разу не давала никому усомниться в своей надежности», — заявил Песков в ходе конференц-колла.