Песков заявил, что Европа не останется без российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , топливо, пламя, энергетика, попутный газ, огонь, природа, выбросы, атмосфера, экология, факел нефтяной
Россия всегда была гарантом энергобезопасности Европы, отметил Песков Фото:

Россия в самые нелегкие времена была гарантом энергобезопасности Европы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос, сохранит ли Россия поставки газа Западу, если он введет против нее санкции. В частности, британские власти опасаются в этом случае остаться без российского топлива.

«Это еще один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счет таких провокационных вбросов. Россия в самые нелегкие моменты была гарантом энергобезопасности Европы. И в самые нелегкие моменты противостояния с Европой безупречно выполняла свои контрактные обязательства. Россия ни разу не давала никому усомниться в своей надежности», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия в самые нелегкие времена была гарантом энергобезопасности Европы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так Песков ответил на вопрос, сохранит ли Россия поставки газа Западу, если он введет против нее санкции. В частности, британские власти опасаются в этом случае остаться без российского топлива. «Это еще один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счет таких провокационных вбросов. Россия в самые нелегкие моменты была гарантом энергобезопасности Европы. И в самые нелегкие моменты противостояния с Европой безупречно выполняла свои контрактные обязательства. Россия ни разу не давала никому усомниться в своей надежности», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...