04 февраля 2022

В Раде заявили, что США запретили Зеленскому ехать на Олимпиаду. «Кто ж ему позволит?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский не появился на открытии Олимпийских игр в Китае из-за «приказа» США, считает депутат Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Соединенные штаты запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому ехать на открытие Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный на своей странице в Facebook.

«Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны… И просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?», — написал Черный.

Помимо этого, депутат обвинил власти Украины в незаинтересованности в спортивных достижениях страны. Главная задача, которую поставили для украинцев — это не попасть на одно фото с россиянами, сообщил Черный.

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Соединенные штаты запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому ехать на открытие Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный на своей странице в Facebook. «Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны… И просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?», — написал Черный. Помимо этого, депутат обвинил власти Украины в незаинтересованности в спортивных достижениях страны. Главная задача, которую поставили для украинцев — это не попасть на одно фото с россиянами, сообщил Черный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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