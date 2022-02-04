В Раде заявили, что США запретили Зеленскому ехать на Олимпиаду. «Кто ж ему позволит?»

05 февраля 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Зеленский не появился на открытии Олимпийских игр в Китае из-за «приказа» США, считает депутат Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Соединенные штаты запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому ехать на открытие Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный на своей странице в Facebook. «Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны… И просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?», — написал Черный. Помимо этого, депутат обвинил власти Украины в незаинтересованности в спортивных достижениях страны. Главная задача, которую поставили для украинцев — это не попасть на одно фото с россиянами, сообщил Черный. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные штаты запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому ехать на открытие Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный на своей странице в Facebook. «Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны… И просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?», — написал Черный. Помимо этого, депутат обвинил власти Украины в незаинтересованности в спортивных достижениях страны. Главная задача, которую поставили для украинцев — это не попасть на одно фото с россиянами, сообщил Черный.