В ЯНАО увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID

Количество заболевших коронавирусом на Ямале снижается Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Ямале начало расти количество госпитализированных пациентов с коронавирусом. Это следует из статистики, опубликованной в официальном telegram-канале властей региона.

«В Ямало-Ненецком АО на 3 февраля 1465 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано с COVID-19 и внебольничной пневмонией 622 человека», — говорится в сообщении.

Еще в начале недели это было 577 человек. Количество пациентов с тяжелым течением заболевания растет значительно меньше — в понедельник, 31 января, было 25 заболевших, сегодня — 28. На ИВЛ на данный момент находится девять ямальцев.

В регионе начали разворачивать дополнительные койки для больных COVID. А в начале февраля для выявления «Омикрона» власти обещали доставить специальное оборудование. Кроме того, школьникам продлили дистант.