02 февраля 2022
01 февраля 2022

В ЯНАО увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, реанимация, пациент, больничная палата, медицина, больница, больничная койка
Количество заболевших коронавирусом на Ямале снижается Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На Ямале начало расти количество госпитализированных пациентов с коронавирусом. Это следует из статистики, опубликованной в официальном telegram-канале властей региона.

«В Ямало-Ненецком АО на 3 февраля 1465 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано с COVID-19 и внебольничной пневмонией 622 человека», — говорится в сообщении.

Еще в начале недели это было 577 человек. Количество пациентов с тяжелым течением заболевания растет значительно меньше — в понедельник, 31 января, было 25 заболевших, сегодня — 28. На ИВЛ на данный момент находится девять ямальцев.

В регионе начали разворачивать дополнительные койки для больных COVID. А в начале февраля для выявления «Омикрона» власти обещали доставить специальное оборудование. Кроме того, школьникам продлили дистант.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На Ямале начало расти количество госпитализированных пациентов с коронавирусом. Это следует из статистики, опубликованной в официальном telegram-канале властей региона. «В Ямало-Ненецком АО на 3 февраля 1465 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано с COVID-19 и внебольничной пневмонией 622 человека», — говорится в сообщении. Еще в начале недели это было 577 человек. Количество пациентов с тяжелым течением заболевания растет значительно меньше — в понедельник, 31 января, было 25 заболевших, сегодня — 28. На ИВЛ на данный момент находится девять ямальцев. В регионе начали разворачивать дополнительные койки для больных COVID. А в начале февраля для выявления «Омикрона» власти обещали доставить специальное оборудование. Кроме того, школьникам продлили дистант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...