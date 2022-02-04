04 февраля 2022
03 февраля 2022

В общежитии Озерска нашли три обгоревших тела

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар, Мчс россии
Пожарные нашли три трупа мужчины, также пострадала беременная женщина Фото:

После тушения пожара в одном из общежитий Озерска, в ночь на 5 февраля, сотрудники МЧС нашли тела трех мужчин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба администрации Озерска сообщает, что на пожаре пострадала беременная женщина. Она находится в реанимации, врачи пытаются сохранить плод.

«Формируется комиссия по установлению ущерба от пожара в жилом блоке общежития. О развитии ситуации будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице мэрии Озерска «ВКонтакте».

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После тушения пожара в одном из общежитий Озерска, в ночь на 5 февраля, сотрудники МЧС нашли тела трех мужчин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. «По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем», — пояснили в пресс-службе ведомства. Пресс-служба администрации Озерска сообщает, что на пожаре пострадала беременная женщина. Она находится в реанимации, врачи пытаются сохранить плод. «Формируется комиссия по установлению ущерба от пожара в жилом блоке общежития. О развитии ситуации будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице мэрии Озерска «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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