Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, аэропорт, зал ожидания, путешествия, шереметьево, пассажиры, туристы, самолет, туризм, терминал B, терминал б
В Шереметьево поступило сообщение о минировании терминала «B» и четырех самолетов Фото:

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в терминале «B» московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кроме того, аноним заявил о минировании четырех самолетов.

«В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение с угрозами взрыва. Неизвестный сообщил о том, что заминирован терминал „В“, а также четыре рейса», — цитирует источник ТАСС.

По данным собеседника СМИ, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они обследуют территорию аэропорта.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой Шереметьево. По имеющемуся в распоряжении агентства телефону не ответили на звонок. В колл-центре аэропорта корреспонденту URA.RU заявили, что не комментируют информацию о возможном минировании Шереметьево.

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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в терминале «B» московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кроме того, аноним заявил о минировании четырех самолетов. «В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение с угрозами взрыва. Неизвестный сообщил о том, что заминирован терминал „В“, а также четыре рейса», — цитирует источник ТАСС. По данным собеседника СМИ, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они обследуют территорию аэропорта. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой Шереметьево. По имеющемуся в распоряжении агентства телефону не ответили на звонок. В колл-центре аэропорта корреспонденту URA.RU заявили, что не комментируют информацию о возможном минировании Шереметьево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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