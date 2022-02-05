Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево

В Шереметьево поступило сообщение о минировании терминала «B» и четырех самолетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в терминале «B» московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кроме того, аноним заявил о минировании четырех самолетов.

«В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение с угрозами взрыва. Неизвестный сообщил о том, что заминирован терминал „В“, а также четыре рейса», — цитирует источник ТАСС.

По данным собеседника СМИ, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они обследуют территорию аэропорта.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой Шереметьево. По имеющемуся в распоряжении агентства телефону не ответили на звонок. В колл-центре аэропорта корреспонденту URA.RU заявили, что не комментируют информацию о возможном минировании Шереметьево.