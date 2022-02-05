Депутат Госдумы предложил платить льготы только бедным россиянам

Бедным россиянам будет оказываться адресная помощь от государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо провести реформу системы поддержки людей с низкими доходами, чтобы государственные льготы имели адресный характер. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Странно устанавливать льготы, всевозможные выплаты, бонусы для тех, кто имеет высокие заработные платы. Идея маткапитала в стимулировании рождаемости. Богатые люди будут рожать детей не потому, что для них выплаты существуют. У них и так доходов хватает, поэтому все должно идти для малообеспеченных слоев населения», — сказал Анатолий Аксаков.

Парламентарий считает, что адресность государственной поддержки следует начинать с реформы. «Реформа системы поддержки людей, имеющих низкие доходы, инвалидов, многодетных семьей. При этом многодетные бывают и богатые», — отметил он.

Аксаков отметил, что современные технологии позволят государству справедливо оказывать помощь нуждающимся. «Нам нужно обеспечивать адресность, а для этого должен быть учет тех, кто нуждается в этой помощи. Современные, цифровые технологии позволят этот учет организовать, создать реестр. Он необязательно должен быть публичным, но должна быть возможность обратиться к этому реестру и осуществить выплаты», — объяснил парламентарий. URA.RU обратилось за комментарием в Минтруда РФ.

Ранее депутат Госдумы Андрей Алехин рассказал, как можно победить бедность в России. По его словам, для этого необходимо отменить пенсионную реформу и создать новые рабочие места в сельской местности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам