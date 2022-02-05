05 февраля 2022

В Роспотребнадзоре рассказали, как дети переносят «Омикрон»

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Большинство детей переносят омикрон-штамм без последствий, сообщила Руженцова Фото:
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Коронавирус COVID-19

По предварительным данным, большинство детей переносят штамм коронавируса «Омикрон» без последствий. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с „омикроном“, завершается без последствий», — рассказала Руженцова в разговоре с ТАСС.

Однако некоторые пациенты испытывают утомляемость, головные боли, невысокое повышение температуры после «Омикрона», заявила Реженцова. Детям с такими симптомами следует находиться под наблюдением врача, а при необходимости пройти обследование, сообщили в Роспотребнадзоре.

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По предварительным данным, большинство детей переносят штамм коронавируса «Омикрон» без последствий. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. «Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с „омикроном“, завершается без последствий», — рассказала Руженцова в разговоре с ТАСС. Однако некоторые пациенты испытывают утомляемость, головные боли, невысокое повышение температуры после «Омикрона», заявила Реженцова. Детям с такими симптомами следует находиться под наблюдением врача, а при необходимости пройти обследование, сообщили в Роспотребнадзоре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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