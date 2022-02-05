В Роспотребнадзоре рассказали, как дети переносят «Омикрон»

По предварительным данным, большинство детей переносят штамм коронавируса «Омикрон» без последствий. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с „омикроном“, завершается без последствий», — рассказала Руженцова в разговоре с ТАСС.
Однако некоторые пациенты испытывают утомляемость, головные боли, невысокое повышение температуры после «Омикрона», заявила Реженцова. Детям с такими симптомами следует находиться под наблюдением врача, а при необходимости пройти обследование, сообщили в Роспотребнадзоре.
По предварительным данным, большинство детей переносят штамм коронавируса «Омикрон» без последствий. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. «Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с „омикроном“, завершается без последствий», — рассказала Руженцова в разговоре с ТАСС. Однако некоторые пациенты испытывают утомляемость, головные боли, невысокое повышение температуры после «Омикрона», заявила Реженцова. Детям с такими симптомами следует находиться под наблюдением врача, а при необходимости пройти обследование, сообщили в Роспотребнадзоре.