05 февраля 2022

Фигуристка Валиева вывела команду РФ на первое место на Олимпиаде

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Эстафета огня
Камила Валиева выиграла короткую программу Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине. Таким образом она вывела сборную России на первое место в командном турнире, передает Олимпийский комитет России.

«Камила выигрывает короткую программу с оценками 90.18. Отрыв от японской фигуристки составил более 15 баллов», — сообщает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

Таким образом Россия выходит на первое место в командных соревнованиях с 36 баллами. Сборная США на втором месте с 32 баллами.

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Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине. Таким образом она вывела сборную России на первое место в командном турнире, передает Олимпийский комитет России. «Камила выигрывает короткую программу с оценками 90.18. Отрыв от японской фигуристки составил более 15 баллов», — сообщает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. Таким образом Россия выходит на первое место в командных соревнованиях с 36 баллами. Сборная США на втором месте с 32 баллами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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