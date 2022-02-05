Фигуристка Валиева вывела команду РФ на первое место на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине. Таким образом она вывела сборную России на первое место в командном турнире, передает Олимпийский комитет России.
«Камила выигрывает короткую программу с оценками 90.18. Отрыв от японской фигуристки составил более 15 баллов», — сообщает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.
Таким образом Россия выходит на первое место в командных соревнованиях с 36 баллами. Сборная США на втором месте с 32 баллами.
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине. Таким образом она вывела сборную России на первое место в командном турнире, передает Олимпийский комитет России. «Камила выигрывает короткую программу с оценками 90.18. Отрыв от японской фигуристки составил более 15 баллов», — сообщает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. Таким образом Россия выходит на первое место в командных соревнованиях с 36 баллами. Сборная США на втором месте с 32 баллами.