Вирусолог развеял миф о разрушении иммунитета после вакцинации

Вакцина против коронавируса является тренировкой для иммунитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина против коронавируса является тренировкой для иммунитета и не имеет свойства его разрушать. Об этом URA.RU сообщил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

«Любая физическая тренировка уменьшает физическую силу человека — самый прямой аналог того, что говорят антиваксеры. На самом деле, если коронавирус попадет в организм и вызовет инфекцию, то в организме будет производиться около 20 разных вирусных белков. Более того, коронавирусы в результате размножения разрушают клетки, где есть ACE2 рецепторы, и которые он поражает. Если же мы применяем вакцины, — векторные, либо на основе матричных РНК, — в организме производится только один вирусный белок — S-белок», — сказал URA.RU Сергей Нетесов.

Вирусолог отметил, что содержащийся в вакцине или производимый вакцинами S-белок имеет негативные свойства, однако взамен организм получает устойчивую защиту против инфекции. «Да, у него есть некоторые отрицательные качества, как у любого вирусного белка, но зато в обмен организм приобретает устойчивость к довольно большим дозам самого вируса. И вирус, попадая в иммунизированный организм, если и размножается, то в тысячи, десятки тысяч раз меньше, чем если бы он попал в неподготовленный организм. Любая защита — это имитация самой инфекции, но практически без ее последствий», — уточнил ученый.

Доктор биологических наук сравнил вакцинацию против коронавируса с физической тренировкой. «Вакцина — это тренировка. Такая же тренировка, как, например, для того, чтобы повысить мускульную силу. Вакцина для того, чтобы не повысить даже, а инициировать предохранительный иммунитет против инфекции», — пояснил Сергей Нетесов.

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