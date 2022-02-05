В Тюмени пассажир устроил стрельбу в такси

Водителю удалось выжить (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени пассажир такси устроил стрельбу в машине после конфликта с водителем. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

«Вчера поступило сообщение о том, что между водителем и пассажиром такси 1965 года рождения произошел конфликт. В результате пассажир выстрелил из пневматического пистолета. Мужчина задержан», — цитирует 72.ru заявление пресс-службы областной полиции.

В результате выстрела разбилось лобовое стекло машины. В полиции сообщили, что по предварительной информации, пассажир был пьян. В МВД проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Водитель выжил, отмечает издание.