05 февраля 2022
04 февраля 2022
03 февраля 2022

В Тюмени пассажир устроил стрельбу в такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителю удалось выжить (архивное фото) Фото:

В Тюмени пассажир такси устроил стрельбу в машине после конфликта с водителем. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

«Вчера поступило сообщение о том, что между водителем и пассажиром такси 1965 года рождения произошел конфликт. В результате пассажир выстрелил из пневматического пистолета. Мужчина задержан», — цитирует 72.ru заявление пресс-службы областной полиции.

В результате выстрела разбилось лобовое стекло машины. В полиции сообщили, что по предварительной информации, пассажир был пьян. В МВД проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Водитель выжил, отмечает издание.

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В Тюмени пассажир такси устроил стрельбу в машине после конфликта с водителем. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона. «Вчера поступило сообщение о том, что между водителем и пассажиром такси 1965 года рождения произошел конфликт. В результате пассажир выстрелил из пневматического пистолета. Мужчина задержан», — цитирует 72.ru заявление пресс-службы областной полиции. В результате выстрела разбилось лобовое стекло машины. В полиции сообщили, что по предварительной информации, пассажир был пьян. В МВД проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Водитель выжил, отмечает издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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