Инвалидам из ХМАО больше 10 лет не строят центр реабилитации. Обещали еще при Филипенко

08 февраля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

По словам родителей, в помещения центра невозможно установить новейшие аппараты для реабилитации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около 400 детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья из Ханты-Мансийска ждут строительства помещений для реабилитации и коррекционной школы. Занятия по восстановлению несовершеннолетние проходят на первом этаже деревянного дома, а здание школы не оборудовано пандусами. Об этом URA.RU рассказали родители воспитанников учреждений. «Дети вынуждены проходить реабилитацию в помещении, где совершенно нет условий для этого. В здании стабильно рвет трубы, новые технические средства некуда устанавливать. Построить нормальный реабилитационный центр обещали еще при [бывшем губернаторе ХМАО Александре] Филипенко, прошло уже более 10 лет. А коррекционная школа находится в бывшем здании колледжа, которое внутри не оборудовано пандусами, площадь некоторых классов всего 11 метров — на 12 человек, а там должны заниматься и колясочники. Основная масса учеников вынуждена учиться на домашнем обучении», — говорят родители. Впервые проектно-сметная документация для реабилитационного центра была разработана еще в 2009 году (подтверждающие документы в распоряжении URA.RU), но он так и остался проектом. Родители говорят, что последние сроки сдачи объекта были обозначены властями весной 2022 года, но официальных подтверждений этому нет. Сроки строительства школы же постоянно сдвигаются — изначально ее планировали построить в период с 2018 по 2025 год, а сейчас речь идет о 2027 годе. «Все красиво только на бумаге, у нас ощущение, что мы никогда не дождемся ни центра, ни школы, сменились уже поколения детей! Мы никому с нашими детьми не нужны, все только делают вид упорной работы», — рассказала URA.RU одна из матерей, попросившая об анонимности. Дозвониться до директоров коррекционной школы Василия Васильева и главы реабилитационного центра Марии Завтур не удалось: в приемных не ответили на звонки. Агентство запросило информацию в региональном правительстве, попросив ответить на вопрос о том, на какой год запланировано строительство нового реабилитационного центра и школы. На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Около 400 детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья из Ханты-Мансийска ждут строительства помещений для реабилитации и коррекционной школы. Занятия по восстановлению несовершеннолетние проходят на первом этаже деревянного дома, а здание школы не оборудовано пандусами. Об этом URA.RU рассказали родители воспитанников учреждений. «Дети вынуждены проходить реабилитацию в помещении, где совершенно нет условий для этого. В здании стабильно рвет трубы, новые технические средства некуда устанавливать. Построить нормальный реабилитационный центр обещали еще при [бывшем губернаторе ХМАО Александре] Филипенко, прошло уже более 10 лет. А коррекционная школа находится в бывшем здании колледжа, которое внутри не оборудовано пандусами, площадь некоторых классов всего 11 метров — на 12 человек, а там должны заниматься и колясочники. Основная масса учеников вынуждена учиться на домашнем обучении», — говорят родители. Впервые проектно-сметная документация для реабилитационного центра была разработана еще в 2009 году (подтверждающие документы в распоряжении URA.RU), но он так и остался проектом. Родители говорят, что последние сроки сдачи объекта были обозначены властями весной 2022 года, но официальных подтверждений этому нет. Сроки строительства школы же постоянно сдвигаются — изначально ее планировали построить в период с 2018 по 2025 год, а сейчас речь идет о 2027 годе. «Все красиво только на бумаге, у нас ощущение, что мы никогда не дождемся ни центра, ни школы, сменились уже поколения детей! Мы никому с нашими детьми не нужны, все только делают вид упорной работы», — рассказала URA.RU одна из матерей, попросившая об анонимности. Дозвониться до директоров коррекционной школы Василия Васильева и главы реабилитационного центра Марии Завтур не удалось: в приемных не ответили на звонки. Агентство запросило информацию в региональном правительстве, попросив ответить на вопрос о том, на какой год запланировано строительство нового реабилитационного центра и школы. На момент публикации новости ответ не поступил.