06 февраля 2022
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В Перми автомобилистам начали выписывать новые штрафы

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские платные парковки. Пермь, парковка, парковка платная
Первые штрафы выписали на сумму 2 тыс. рублей Фото:

В Перми начали выписывать первые штрафы автовладельцам, которые закрывают номера на платной парковке. Ранее власти создали нормативную базу для применения взысканий.

«В Перми начали штрафовать автомобилистов, которые закрывают или снимают госномера автомобиля, чтобы не платить за парковку», — сообщает Buisness class. Первые два штрафа по две тысячи рублей пермяки получили в январе этого года.

Как сообщает издание со ссылкой на слова начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса, после первого заседания в административную комиссию направили новые протоколы на нарушителей. В планах такие штрафы «поставить на поток». Ранее власти Перми заявляли, что намерены расширить зону платной парковки. Такое решение связывали с дефицитом парковочных мест.

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В Перми начали выписывать первые штрафы автовладельцам, которые закрывают номера на платной парковке. Ранее власти создали нормативную базу для применения взысканий. «В Перми начали штрафовать автомобилистов, которые закрывают или снимают госномера автомобиля, чтобы не платить за парковку», — сообщает Buisness class. Первые два штрафа по две тысячи рублей пермяки получили в январе этого года. Как сообщает издание со ссылкой на слова начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса, после первого заседания в административную комиссию направили новые протоколы на нарушителей. В планах такие штрафы «поставить на поток». Ранее власти Перми заявляли, что намерены расширить зону платной парковки. Такое решение связывали с дефицитом парковочных мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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