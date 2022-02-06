Мэрия Перми объяснила новое расширение зоны платной парковки

Власти Перми заявили, что очередное расширение зоны платной парковки связано со строительством жилья. Введение в строй нескольких домов привело к дефициту мест для машин, поясняют в мэрии.
«Расширение коснется ряда улиц Ленинского и Свердловского районов. Это связано с введением в эксплуатацию несколько жилых домов на этой территории, в дневное время наблюдается дефицит парковочных мест», — говорится на сайте администрации Перми.
С 1 июля в зону платных парковок планируется включить следующие участки улиц:
- Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина;
- Орской от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
- Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
- Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской;
- Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
- Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
- Достоевского от улицы Николая Островского до Клименко.
Стоимость парковки здесь составит 20 рублей в час. Последний раз в Перми зону бесплатного паркинга урезали 1 января.
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