06 февраля 2022
05 февраля 2022
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Мэрия Перми объяснила новое расширение зоны платной парковки

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Курган, снег, парковка, машины
Места для бесплатного паркинга в Перми остается все меньше Фото:

Власти Перми заявили, что очередное расширение зоны платной парковки связано со строительством жилья. Введение в строй нескольких домов привело к дефициту мест для машин, поясняют в мэрии.

«Расширение коснется ряда улиц Ленинского и Свердловского районов. Это связано с введением в эксплуатацию несколько жилых домов на этой территории, в дневное время наблюдается дефицит парковочных мест», — говорится на сайте администрации Перми.

С 1 июля в зону платных парковок планируется включить следующие участки улиц:

  • Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина;
  • Орской от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
  • Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
  • Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской;
  • Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
  • Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
  • Достоевского от улицы Николая Островского до Клименко.

Стоимость парковки здесь составит 20 рублей в час. Последний раз в Перми зону бесплатного паркинга урезали 1 января.

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Власти Перми заявили, что очередное расширение зоны платной парковки связано со строительством жилья. Введение в строй нескольких домов привело к дефициту мест для машин, поясняют в мэрии. «Расширение коснется ряда улиц Ленинского и Свердловского районов. Это связано с введением в эксплуатацию несколько жилых домов на этой территории, в дневное время наблюдается дефицит парковочных мест», — говорится на сайте администрации Перми. С 1 июля в зону платных парковок планируется включить следующие участки улиц: Стоимость парковки здесь составит 20 рублей в час. Последний раз в Перми зону бесплатного паркинга урезали 1 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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