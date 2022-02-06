Мэрия Перми объяснила новое расширение зоны платной парковки

Места для бесплатного паркинга в Перми остается все меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Перми заявили, что очередное расширение зоны платной парковки связано со строительством жилья. Введение в строй нескольких домов привело к дефициту мест для машин, поясняют в мэрии.

«Расширение коснется ряда улиц Ленинского и Свердловского районов. Это связано с введением в эксплуатацию несколько жилых домов на этой территории, в дневное время наблюдается дефицит парковочных мест», — говорится на сайте администрации Перми.

С 1 июля в зону платных парковок планируется включить следующие участки улиц:

Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина;

Орской от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;

Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;

Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской;

Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского;

Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского;

Достоевского от улицы Николая Островского до Клименко.

Стоимость парковки здесь составит 20 рублей в час. Последний раз в Перми зону бесплатного паркинга урезали 1 января.