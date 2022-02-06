06 февраля 2022
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Мэр Перми усилил свою команду полковником

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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин продолжает кадровые перестановки в мэрии Фото:

Глава Перми Алексей Демкин назначил руководителя департамента общественной безопасности. Им стал экс-начальник городского УМВД, полковник полиции Алексей Туров.

«Соответствующее распоряжение подписано главой Перми Алексеем Демкиным. Алексей Туров приступает к обязанностям с 8 февраля», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе мэрии информацию подтвердили.

Ставка руководителя департамента общественной безопасности стала вакантной 11 января. Занимавший этот пост Андрей Падучев уволился с должности по семейным обстоятельствам. Помимо руководства департаментом Падучев также работал в статусе и. о. вице-мэра. Туров, сообщили в пресс-службе, в отличие от него будет работать только в департаменте. Ставка заместителя главы администрации Перми пока остается вакантной. Алексей Туров ушел из городского УМВД несколько дней назад. Он занимал эту должность с октября 2015 года.

Алексей Туров выходит на работу в мэрию с 8 февраля
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Глава Перми Алексей Демкин назначил руководителя департамента общественной безопасности. Им стал экс-начальник городского УМВД, полковник полиции Алексей Туров. «Соответствующее распоряжение подписано главой Перми Алексеем Демкиным. Алексей Туров приступает к обязанностям с 8 февраля», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе мэрии информацию подтвердили. Ставка руководителя департамента общественной безопасности стала вакантной 11 января. Занимавший этот пост Андрей Падучев уволился с должности по семейным обстоятельствам. Помимо руководства департаментом Падучев также работал в статусе и. о. вице-мэра. Туров, сообщили в пресс-службе, в отличие от него будет работать только в департаменте. Ставка заместителя главы администрации Перми пока остается вакантной. Алексей Туров ушел из городского УМВД несколько дней назад. Он занимал эту должность с октября 2015 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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