Мэр Перми усилил свою команду полковником

Алексей Демкин продолжает кадровые перестановки в мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин назначил руководителя департамента общественной безопасности. Им стал экс-начальник городского УМВД, полковник полиции Алексей Туров.

«Соответствующее распоряжение подписано главой Перми Алексеем Демкиным. Алексей Туров приступает к обязанностям с 8 февраля», — пишет « Коммерсант-Прикамье ». В пресс-службе мэрии информацию подтвердили.

Ставка руководителя департамента общественной безопасности стала вакантной 11 января. Занимавший этот пост Андрей Падучев уволился с должности по семейным обстоятельствам. Помимо руководства департаментом Падучев также работал в статусе и. о. вице-мэра. Туров, сообщили в пресс-службе, в отличие от него будет работать только в департаменте. Ставка заместителя главы администрации Перми пока остается вакантной. Алексей Туров ушел из городского УМВД несколько дней назад. Он занимал эту должность с октября 2015 года.

Алексей Туров выходит на работу в мэрию с 8 февраля Фото: сайт ГУ МВД России по Пермскому краю