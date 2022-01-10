Мэр Перми повысил соратника теневого лидера гордумы

Алексей Демкин (на фото) добавил полномочий руководителю своего аппарата Александру Молоковских Фото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации Перми произошли кадровые перестановки. И.о. заместителя главы — начальник департамента общественной безопасности Андрей Падучев покидает должность. В пресс-службе мэрии подтвердили эту информацию. Его ставка переходит к руководителю аппарата администрации, бывшему помощнику депутата гордумы Владимира Плотникова Александру Молоковских.

Об отставке Падучева сообщает «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе администрации Перми эту информацию подтвердили: «Последним рабочим днем Падучева стало 11 января. Полномочия, которые он исполнял, будут перераспределены между другими руководителями». Там добавили, что он ушел по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Падучев одновременно занимал три должности — и. о. замглавы, начальника департамента общественной безопасности, а также начальника городского управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям. После его ухода в департаменте исполнять обязанности руководителя будет заместитель Падучева Владислав Гореев. А полномочия и. о. вице-мэра и руководителя управления глава Перми Алексей Демкин возложил на Александра Молоковских.

34-летний Александр Молоковских был назначен и. о. руководителя аппарата администрации 12 октября. В декабре он избавился от приставки «и. о.». Александр Молоковских является сыном депутата Пермской гордумы, бывшего директора ООО «Камский кабель» Владимира Молоковских. Молоковских-старший считается членом команды «теневого» руководителя думы, бизнесмена Владимира Плотникова. Молоковских ранее также работал помощником Плотникова.

Андрей Падучев в департаменте безопасности работал с июня 2021 года. До этого он трудился в городской службе спасения.

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