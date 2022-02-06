06 февраля 2022
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В зоопарке Екатеринбурга рассказали, когда появится белый медведь. Предыдущий трагически погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый медведь Умка в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, белый медведь, белый медведь умка
Белый медведь Умка скоропостижно скончался 20 апреля 2021 года Фото:

К лету 2022 года в зоопарке Екатеринбурга может появиться новый белый медведь. Об этом заявила директор зоопарка Светлана Прилепина на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы Екатеринбургского зоопарка в 2021 году и планам на 2022 год.

«Надеемся, что к лету горожане смогут увидеть в новом вольере нового медведя. Это одна из самых программ нашего зоопарка», — сказала Прилепина. Прямая трансляция ведется на странице пресс-центра ТАСС.

Она уточнила, что современный вольер — условие, которое выдвинул Московский зоопарк, откуда приедет медвежонок. Для нового обитателя уже строят современный вольер при софинансировании «Роснефти».

Новый белый медведь заменит знаменитого любимца Екатеринбургского зоопарка — Умку, который скоропостижно скончался в апреле 2021 года. Предполагалось, что причиной его гибели стал мячик, который животному бросили посетители и который он проглотил. Однако позже в прокуратуре Свердловской области заявили, что Умка умер от кровоизлияния в мозг.

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К лету 2022 года в зоопарке Екатеринбурга может появиться новый белый медведь. Об этом заявила директор зоопарка Светлана Прилепина на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы Екатеринбургского зоопарка в 2021 году и планам на 2022 год. «Надеемся, что к лету горожане смогут увидеть в новом вольере нового медведя. Это одна из самых программ нашего зоопарка», — сказала Прилепина. Прямая трансляция ведется на странице пресс-центра ТАСС. Она уточнила, что современный вольер — условие, которое выдвинул Московский зоопарк, откуда приедет медвежонок. Для нового обитателя уже строят современный вольер при софинансировании «Роснефти». Новый белый медведь заменит знаменитого любимца Екатеринбургского зоопарка — Умку, который скоропостижно скончался в апреле 2021 года. Предполагалось, что причиной его гибели стал мячик, который животному бросили посетители и который он проглотил. Однако позже в прокуратуре Свердловской области заявили, что Умка умер от кровоизлияния в мозг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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