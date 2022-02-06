В зоопарке Екатеринбурга рассказали, когда появится белый медведь. Предыдущий трагически погиб

07 февраля 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Белый медведь Умка скоропостижно скончался 20 апреля 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К лету 2022 года в зоопарке Екатеринбурга может появиться новый белый медведь. Об этом заявила директор зоопарка Светлана Прилепина на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы Екатеринбургского зоопарка в 2021 году и планам на 2022 год. «Надеемся, что к лету горожане смогут увидеть в новом вольере нового медведя. Это одна из самых программ нашего зоопарка», — сказала Прилепина. Прямая трансляция ведется на странице пресс-центра ТАСС. Она уточнила, что современный вольер — условие, которое выдвинул Московский зоопарк, откуда приедет медвежонок. Для нового обитателя уже строят современный вольер при софинансировании «Роснефти». Новый белый медведь заменит знаменитого любимца Екатеринбургского зоопарка — Умку, который скоропостижно скончался в апреле 2021 года. Предполагалось, что причиной его гибели стал мячик, который животному бросили посетители и который он проглотил. Однако позже в прокуратуре Свердловской области заявили, что Умка умер от кровоизлияния в мозг. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К лету 2022 года в зоопарке Екатеринбурга может появиться новый белый медведь. Об этом заявила директор зоопарка Светлана Прилепина на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы Екатеринбургского зоопарка в 2021 году и планам на 2022 год. «Надеемся, что к лету горожане смогут увидеть в новом вольере нового медведя. Это одна из самых программ нашего зоопарка», — сказала Прилепина. Прямая трансляция ведется на странице пресс-центра ТАСС. Она уточнила, что современный вольер — условие, которое выдвинул Московский зоопарк, откуда приедет медвежонок. Для нового обитателя уже строят современный вольер при софинансировании «Роснефти». Новый белый медведь заменит знаменитого любимца Екатеринбургского зоопарка — Умку, который скоропостижно скончался в апреле 2021 года. Предполагалось, что причиной его гибели стал мячик, который животному бросили посетители и который он проглотил. Однако позже в прокуратуре Свердловской области заявили, что Умка умер от кровоизлияния в мозг.