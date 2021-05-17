17 мая 2021

Прокуратура назвала причину смерти белого медведя в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, белый медведь
Умка был одной из главных звезд городского зоопарка Фото:

Причиной гибели белого медведя Умки в зоопарке Екатеринбурга стало кровоизлияние в мозг. К такому выводу пришла прокуратура Свердловской области в результате проверки, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В зоопарке ранее заявляли, что медведь умер, проглотив мячик.

«Смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени», — сказала старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова. Также при вскрытии в желудке Умки был найден мячик. Экспертизу проводили сотрудники кафедры морфологии УрГАУ.

В прокуратуре пришли к выводу, что сотрудники зоопарка принимают недостаточные меры по обеспечению безопасности животных. От директора учреждения прокуроры потребовали устранить все нарушения.

О смерти Умки стало известно 20 апреля. В зоопарке сообщили, что медведь проглотил мячик, не смог с ним справиться и скончался. Умка был одной из главных звезд зоопарка Екатеринбурга, где прожил более 20 лет. Его доставили на Урал с Чукотки весной 1998 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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