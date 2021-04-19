Умка прожил в зоопарке 25 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В зоопарке Екатеринбурга умер белый медведь Умка. Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.

«Звезда Екатеринбургского зоопарка — белый медведь Умка скоропостижно скончался сегодня утром, 20 апреля», — говорится в сообщении. Уточняется, что причиной смерти стал мячик, который попал в желудок животному. «Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», — сообщили сотрудники.

В зоопарке напомнили, что Умка радовал жителей Екатеринбурга 25 лет. Он был доставлен с Чукотки 24 апреля 1998 года.

Ранее URA.RU сообщало, что медведь раскопал могилу на кладбище поселка Медная Шахта в Краснотурьинске (Свердловская область). На его отстрел после этого было выдано разрешение.