Выигрыш победитель потратит на покупку машины для супруги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец пиццерий из Тюмени и его супруга выиграли в лотерею более 13 000 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании-организатора розыгрыша «Столото».

«Тюменцам повезло в тираже лотереи „Рапидо“. Они выиграли суперприз в размере 13 133 215 рублей. Чтобы увеличить свои шансы на победу, пара из Тюмени купила билет на пять тиражей подряд», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

У пары семейный бизнес, сеть пиццерий по Тюменской области. Елена — управляющая call-центром. Именно на подарок для нее тюменцы и собираются потратить выигрыш, а именно — купить автомобиль.

Как ранее писало URA.RU, тюменцы часто становятся победителями гослотерей. Так, в сентябре 2021 года житель областной столицы получил больше 9 млн рублей, на которые собирался построить загородный дом.

Фото: пресс-служба «Столото»