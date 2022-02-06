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Бизнесмен из Тюмени выиграл в лотерею 13 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выигрыш победитель потратит на покупку машины для супруги Фото:

Владелец пиццерий из Тюмени и его супруга выиграли в лотерею более 13 000 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании-организатора розыгрыша «Столото».

«Тюменцам повезло в тираже лотереи „Рапидо“. Они выиграли суперприз в размере 13 133 215 рублей. Чтобы увеличить свои шансы на победу, пара из Тюмени купила билет на пять тиражей подряд», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

У пары семейный бизнес, сеть пиццерий по Тюменской области. Елена — управляющая call-центром. Именно на подарок для нее тюменцы и собираются потратить выигрыш, а именно — купить автомобиль.

Как ранее писало URA.RU, тюменцы часто становятся победителями гослотерей. Так, в сентябре 2021 года житель областной столицы получил больше 9 млн рублей, на которые собирался построить загородный дом.

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Владелец пиццерий из Тюмени и его супруга выиграли в лотерею более 13 000 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании-организатора розыгрыша «Столото». «Тюменцам повезло в тираже лотереи „Рапидо“. Они выиграли суперприз в размере 13 133 215 рублей. Чтобы увеличить свои шансы на победу, пара из Тюмени купила билет на пять тиражей подряд», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». У пары семейный бизнес, сеть пиццерий по Тюменской области. Елена — управляющая call-центром. Именно на подарок для нее тюменцы и собираются потратить выигрыш, а именно — купить автомобиль. Как ранее писало URA.RU, тюменцы часто становятся победителями гослотерей. Так, в сентябре 2021 года житель областной столицы получил больше 9 млн рублей, на которые собирался построить загородный дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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