В ЯНАО абориген устроил поножовщину и месяц скрывался в тундре

Мужчина месяц скрывался в чумах оленеводов Фото: Максим Егоров © URA.RU

В Приуральсоком районе ЯНАО тундровик месяц скрывался в чумах оленеводов от полиции после нападения на родственника. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

«В Приуральском районе местный житель признан виновным в покушении на убийство родственника», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Суд признал собранные следственным отделом доказательства достаточными для вынесения приговора мужчине.

По данным следствия и суда, 19 сентября 2021 года в тундре Приуральского района в чуме родственники распивали спиртные напитки. Хозяин чума приревновал свою жену к родственнику и ударил ее, из-за чего мужчина несколько раз ударил ножом потерпевшего. Родной брат 28-летнего хозяина чума успел помешать нападавшему и вызвал по рации медпомощь. Преступнику удалось сбежать с места преступления и скрываться в течение месяца на стойбищах местных оленеводов.

Правоохранительные органы установили, что 34-летний мужчина был неоднократно судим и совершал аналогичное преступление. Его заключили под стражу и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в тундре, недалеко от поселка Сабетта абориген застрелил вахтовика. Он доставал ружье, чтобы отогнать свору собак, но случайно попал в грудь потерпевшему, который скончался по пути в больницу.

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