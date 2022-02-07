Медики заявили о смертельной опасности бань и саун после COVID

07 февраля 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

После COVID-19 желательно не посещать бани и сауны в течение месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После коронавируса нежелательно в течение месяца посещать баню или сауну, так как это может привести к инфарктам и инсультам. Об этом в беседе с URA.RU рассказали главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Переболевшим COVID-19 и получившим неврологические, сердечно-сосудистые осложнения нежелательно ходить в баню или сауну в течение месяца, так как это является существенной нагрузкой на организм. Перегревание может спровоцировать гипертонические кризы, сосудистые нарушения, обострения варикозной болезни и другие проблемы», — объяснил Сергей Токарев. По словам Владимира Болибока, при коронавирусе нарушается свертываемость крови, что очень опасно при посещении саун и бань. «Баня является одним из народных средств при лечении простуды, но это не про COVID-19. Так как при этом заболевании нарушается свертываемость крови, и в ковидный и постковидный период мы очень боимся развития тромбозов. Человек идет в баню или в сауну, он там потеет, происходит обезвоживание, кровь сгущается, а это увеличивает вероятность образования тромбов, дальше идут нарушения мозгового кровообращения, затуманенность, тахикардия», — добавил он. Врач-иммунолог согласился, что не посещать бани и сауны после COVID-19 необходимо хотя бы месяц. «Период восстановления после заболевания длится обычно месяц. В это время нужно беречься от посещения бань, саун, вообще от перегрева. Если в итоге с организмом оказывается все нормально и благополучно, дальше нужно будет смотреть. Так как в течение месяца может еще развиться постковидный синдром, даже если человек перенес все в легкой форме, и любые перегревы могут оказаться опасны», — заявил Болибок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После коронавируса нежелательно в течение месяца посещать баню или сауну, так как это может привести к инфарктам и инсультам. Об этом в беседе с URA.RU рассказали главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Переболевшим COVID-19 и получившим неврологические, сердечно-сосудистые осложнения нежелательно ходить в баню или сауну в течение месяца, так как это является существенной нагрузкой на организм. Перегревание может спровоцировать гипертонические кризы, сосудистые нарушения, обострения варикозной болезни и другие проблемы», — объяснил Сергей Токарев. По словам Владимира Болибока, при коронавирусе нарушается свертываемость крови, что очень опасно при посещении саун и бань. «Баня является одним из народных средств при лечении простуды, но это не про COVID-19. Так как при этом заболевании нарушается свертываемость крови, и в ковидный и постковидный период мы очень боимся развития тромбозов. Человек идет в баню или в сауну, он там потеет, происходит обезвоживание, кровь сгущается, а это увеличивает вероятность образования тромбов, дальше идут нарушения мозгового кровообращения, затуманенность, тахикардия», — добавил он. Врач-иммунолог согласился, что не посещать бани и сауны после COVID-19 необходимо хотя бы месяц. «Период восстановления после заболевания длится обычно месяц. В это время нужно беречься от посещения бань, саун, вообще от перегрева. Если в итоге с организмом оказывается все нормально и благополучно, дальше нужно будет смотреть. Так как в течение месяца может еще развиться постковидный синдром, даже если человек перенес все в легкой форме, и любые перегревы могут оказаться опасны», — заявил Болибок.