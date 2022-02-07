Губерниев жестко ответил норвежцу, оскорбившему РФ на Олимпиаде

07 февраля 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев отметил силу российских спортсменов Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта из-за высказывания о победе лыжника Александра Большунова и участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Китае. В беседе с URA.RU он призвал не обращать внимание на желтые издания. Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине. В своей статье, после победы Александра Большунова в скиатлоне, он отметил, что команды из России вообще не должно было быть. «Я хочу сказать, что люди просто провоцируют. Просто какой-то мудак чего-то сказал. Все нормальные журналисты из Норвегии, с которыми я соприкасаюсь на лыжах и на биатлоне, с огромным уважением относятся к российской команде, поверьте. А желтые издания, какой смысл нам об этом говорить. Просто чувак захотел, чтобы про него говорили», — сказал Дмитрий Губерниев. По его словам, такие люди рассчитывают на то, что их заметят. «Вы же не спрашиваете про фигурное катание, вас не интересуют успехи российской команды, и такие люди на это и рассчитывают. Россияне выступают? Выступают. Норвежцы в жопе — пусть лучше об этом думают», — подчеркнул комментатор. Он считает, что представителям Норвегии необходимо думать о своих результатах. «У них мужская команда по лыжам на пьедестал первый раз почти за 10 лет не попала. Им не нужно рассуждать на тему, почему русские выступают. Русские выступают потому, что мы сильные и всех побеждаем», — заключил Губерниев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта из-за высказывания о победе лыжника Александра Большунова и участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Китае. В беседе с URA.RU он призвал не обращать внимание на желтые издания. Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине. В своей статье, после победы Александра Большунова в скиатлоне, он отметил, что команды из России вообще не должно было быть. «Я хочу сказать, что люди просто провоцируют. Просто какой-то мудак чего-то сказал. Все нормальные журналисты из Норвегии, с которыми я соприкасаюсь на лыжах и на биатлоне, с огромным уважением относятся к российской команде, поверьте. А желтые издания, какой смысл нам об этом говорить. Просто чувак захотел, чтобы про него говорили», — сказал Дмитрий Губерниев. По его словам, такие люди рассчитывают на то, что их заметят. «Вы же не спрашиваете про фигурное катание, вас не интересуют успехи российской команды, и такие люди на это и рассчитывают. Россияне выступают? Выступают. Норвежцы в жопе — пусть лучше об этом думают», — подчеркнул комментатор. Он считает, что представителям Норвегии необходимо думать о своих результатах. «У них мужская команда по лыжам на пьедестал первый раз почти за 10 лет не попала. Им не нужно рассуждать на тему, почему русские выступают. Русские выступают потому, что мы сильные и всех побеждаем», — заключил Губерниев.