В России нашли способ снизить стоимость «борщевого набора»

В 2022 году Минсельхоз РФ планирует расширить посевные площади под овощи и бахчевые, выращиваемые на открытом грунте. Это позволит увеличить количество собранного урожая к сентябрю, тем самым понизить цены на овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь).
«Наращивание производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В текущем году прогнозируется расширение посевных площадей под основными овощными культурами и картофелем в организованном секторе, что будет способствовать наращиванию их производства и обеспечению стабильной ценовой ситуации на этом рынке», — рассказали в Минсельхозе «Известиям».
Согласно прогнозам министерства, расширение позволит собрать на 8% больше картофеля и на 10% больше урожая других овощей открытого грунта, чем в 2021 году. По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, если прогноз сбудется, то стоимость овощей «борщевого набора» в России может снизиться на 5-10%. В Минпромторге также заявили, что розничные цены на овощи снизятся, если будет хороший урожай.
В 2022 году Минсельхоз РФ планирует расширить посевные площади под овощи и бахчевые, выращиваемые на открытом грунте. Это позволит увеличить количество собранного урожая к сентябрю, тем самым понизить цены на овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь). «Наращивание производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В текущем году прогнозируется расширение посевных площадей под основными овощными культурами и картофелем в организованном секторе, что будет способствовать наращиванию их производства и обеспечению стабильной ценовой ситуации на этом рынке», — рассказали в Минсельхозе «Известиям». Согласно прогнозам министерства, расширение позволит собрать на 8% больше картофеля и на 10% больше урожая других овощей открытого грунта, чем в 2021 году. По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, если прогноз сбудется, то стоимость овощей «борщевого набора» в России может снизиться на 5-10%. В Минпромторге также заявили, что розничные цены на овощи снизятся, если будет хороший урожай. Ранее сообщалось, что в России ограничат наценку магазинов на самые важные товары для россиян. В Минсельхозе сообщили о подготовке новых мер по заморозке цен в России.