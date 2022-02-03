Минсельхоз РФ готовит новую заморозку цен

В Минсельхозе заявили, что потребители обеспечены сахаром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Минсельхозе допустили, что примут новые меры по заморозке цен на сахар в России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В 2022 году в целях недопущения роста его стоимости Минсельхоз совместно с ФАС проработали рекомендации к торговым политикам производителей в части установления предельных цен при продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов», — цитирует « Газета.ru » заявление Минсельхоза. Ведомство собирается разработать новые рекомендации по сдерживанию роста стоимости продукции для предприятий розничной торговли.

По информации Минсельхоза, внутренние потребители РФ обеспечены сахаром, перебоев в поставках нет. В этом году планируется увеличить площади посевов под сахарную свеклу, сообщает пресс-служба.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила рекомендации по недопущению роста цен производителям сахара. Ведомство предложило установить максимально возможные наценки и запрет перепродажи сахара, закупленного для продажи в розницу, сообщает Пятый канал. Также должна быть возможность расторжения договора при нарушении этих правил. В прошлом году в ФАС заявили, что заморозка стоимости сахара и подсолнечного масла помогла сдержать сильный рост цен на эти продукты.