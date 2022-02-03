В России ограничат наценку магазинов на важные продукты

04 февраля 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Торговые сети ограничат в назначении наценки более 5% на ряд продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработают список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Об этом рассказал источник РИА «Новости», участвовавший в межведомственном совещании по поводу стабилизации цен на продовольственные товары. «По итогам совещания были достигнуты договоренности о том, что Минсельхоз и Минпромторг с ФАС будет разрабатывать перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка [до 5%], с указанием конкретных позиций», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что в список, скорее всего, попадут самые востребованные типовые продукты, хлеб и молочная продукция. По его словам, планируется уже сейчас зафиксировать торговую наценку на борщевой набор, но по определенным категориям. Источник отметил, что вновь планируют зафиксировать цены на сахар. Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ готовит новые меры по заморозке цен. Власти РФ допустили подорожание молочной продукции. Компания Danone уже уведомила ритейлеров о подорожании части ассортимента почти на 10%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработают список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Об этом рассказал источник РИА «Новости», участвовавший в межведомственном совещании по поводу стабилизации цен на продовольственные товары. «По итогам совещания были достигнуты договоренности о том, что Минсельхоз и Минпромторг с ФАС будет разрабатывать перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка [до 5%], с указанием конкретных позиций», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что в список, скорее всего, попадут самые востребованные типовые продукты, хлеб и молочная продукция. По его словам, планируется уже сейчас зафиксировать торговую наценку на борщевой набор, но по определенным категориям. Источник отметил, что вновь планируют зафиксировать цены на сахар. Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ готовит новые меры по заморозке цен. Власти РФ допустили подорожание молочной продукции. Компания Danone уже уведомила ритейлеров о подорожании части ассортимента почти на 10%.