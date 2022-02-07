В курганском городе на месте горки для катаний построят парк. Эскиз

08 февраля 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пока место, где построят парк, используют зимой для катаний (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Куртамыше (Курганская область) на создание парка «Пчелкина горка» потратят 53 млн рублей. Пока на этом месте находится естественный спуск, который зимой используют для катаний. О проекте в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» написал глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев. «Администрацией округа подписано соглашение с департаментом строительства Курганской области, доведены лимиты из федерального бюджета в сумме 50 млн руб. Кроме того, более 3 млн руб. предусмотрены думой округа в местном бюджете», — сообщил Гвоздев. По словам главы, в парке будут зимняя горка и безопорный подъемник, уровневые террасы, лестничные сходы и амфитеатры, игровые, спортивные и развлекательные площадки, кафе, парковка и арт-объекты. Гвоздев отметил, что сейчас началась процедура торгов, а в марте заключат контракт. Работы должны закончить в 2022 году. Глава округа надеется, что подрядчик ответственно и вовремя выполнит работу. Ранее губернатор Курганской области Вадима Шумкова отмечал, что такие территории могут удержать молодежь в небольших городах. По одной из версий, название города Куртамыш переводится с тюркского языка как «пчелиное место». Вид сверху Эскиз: аккаунт Андрея Гвоздева в соцсети «ВКонтакте» Вид сбоку Эскиз: аккаунт Андрея Гвоздева в соцсети «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Куртамыше (Курганская область) на создание парка «Пчелкина горка» потратят 53 млн рублей. Пока на этом месте находится естественный спуск, который зимой используют для катаний. О проекте в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» написал глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев. «Администрацией округа подписано соглашение с департаментом строительства Курганской области, доведены лимиты из федерального бюджета в сумме 50 млн руб. Кроме того, более 3 млн руб. предусмотрены думой округа в местном бюджете», — сообщил Гвоздев. По словам главы, в парке будут зимняя горка и безопорный подъемник, уровневые террасы, лестничные сходы и амфитеатры, игровые, спортивные и развлекательные площадки, кафе, парковка и арт-объекты. Гвоздев отметил, что сейчас началась процедура торгов, а в марте заключат контракт. Работы должны закончить в 2022 году. Глава округа надеется, что подрядчик ответственно и вовремя выполнит работу. Ранее губернатор Курганской области Вадима Шумкова отмечал, что такие территории могут удержать молодежь в небольших городах. По одной из версий, название города Куртамыш переводится с тюркского языка как «пчелиное место».