В Куртамыше (Курганская область) на создание парка «Пчелкина горка» потратят 53 млн рублей. Пока на этом месте находится естественный спуск, который зимой используют для катаний. О проекте в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» написал глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев.
«Администрацией округа подписано соглашение с департаментом строительства Курганской области, доведены лимиты из федерального бюджета в сумме 50 млн руб. Кроме того, более 3 млн руб. предусмотрены думой округа в местном бюджете», — сообщил Гвоздев.
По словам главы, в парке будут зимняя горка и безопорный подъемник, уровневые террасы, лестничные сходы и амфитеатры, игровые, спортивные и развлекательные площадки, кафе, парковка и арт-объекты. Гвоздев отметил, что сейчас началась процедура торгов, а в марте заключат контракт. Работы должны закончить в 2022 году. Глава округа надеется, что подрядчик ответственно и вовремя выполнит работу.
Ранее губернатор Курганской области Вадима Шумкова отмечал, что такие территории могут удержать молодежь в небольших городах. По одной из версий, название города Куртамыш переводится с тюркского языка как «пчелиное место».
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Эскиз: аккаунт Андрея Гвоздева в соцсети «ВКонтакте»
Вид сбоку
Эскиз: аккаунт Андрея Гвоздева в соцсети «ВКонтакте»
В Куртамыше (Курганская область) на создание парка «Пчелкина горка» потратят 53 млн рублей. Пока на этом месте находится естественный спуск, который зимой используют для катаний. О проекте в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» написал глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев. «Администрацией округа подписано соглашение с департаментом строительства Курганской области, доведены лимиты из федерального бюджета в сумме 50 млн руб. Кроме того, более 3 млн руб. предусмотрены думой округа в местном бюджете», — сообщил Гвоздев. По словам главы, в парке будут зимняя горка и безопорный подъемник, уровневые террасы, лестничные сходы и амфитеатры, игровые, спортивные и развлекательные площадки, кафе, парковка и арт-объекты. Гвоздев отметил, что сейчас началась процедура торгов, а в марте заключат контракт. Работы должны закончить в 2022 году. Глава округа надеется, что подрядчик ответственно и вовремя выполнит работу. Ранее губернатор Курганской области Вадима Шумкова отмечал, что такие территории могут удержать молодежь в небольших городах. По одной из версий, название города Куртамыш переводится с тюркского языка как «пчелиное место».