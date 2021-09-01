01 сентября 2021

В курганском городе построят туристический объект

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Встреча призеров
В Куртамыше хотят привлечь туристов с помощью парка развлечений «Пчелкина горка» Фото:

В Куртамыше презентовали туристический проект «Пчелкина горка», который стал победителем федерального конкурса благоустройства территорий. Губернатор Вадим Шумков осмотрел площадку будущего парка развлечений, сообщает пресс-служба правительства области в своем telegram-канале.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрел в Куртамыше „Пчелкину горку“ — территорию, которую благоустроят благодаря победе в конкурсе Минстроя. Там будет видовое кафе, прокат спортинвентаря, горки, велодорожка, амфитеатр», — говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор отметил, что такие территории — места для молодежи. «Именно благодаря таким проектам благоустройства можно удержать молодежь в небольших городах», — считает глава области.

Во время презентации отметили, что название для парка выбрано неслучайно. По одной из версий, название города Куртамыш переводится с тюркского языка как «пчелиное место». Согласно документации, проектом предполагается формирование горнолыжного и тюбингового спуска с электрическими подъемниками, ограждение парка, оборудование прогулочных зон и смотровых площадок, озеленение территории парка.

Ранее URA.RU писало, что две заявки курганских городов (Шадринска и Куртамыша) победили в федеральном конкурсе «Малые города». Муниципалитеты получат порядка 130 млн рублей на проекты благоустройства. На строительство «Пчелкиной горки» потратят порядка 50 млн рублей.

В Куртамыше благоустроят парк развлечений на федеральные деньги
Проект «Пчелкина горка» разработал АО «Кургангражданпроект»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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