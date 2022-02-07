Графитовая пыль не дает жителям поселка нормально дышать (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Жители поселка Муслюмово Кунашакского района (Челябинская область) жалуются на местное предприятие «Промуглеродпроект», из-за которого в поселке просто нечем дышать, а снег становится черного цвета. Как сообщили URA.RU в общественном объединении «Эко-Standart» на предприятии производят искусственный графит.

«Большое количество пыли оседает на близлежащих землях, личных подсобных участков граждан. Отходы просто складируют на неизолированный площадке и под открытым небом», — пояснили URA.RU общественники.

В объединения добавили, что графитовая пыль представляет особую опасность из-за химического состава. При воздействии на легкие может спровоцировать антракоз, аналог силикоза. Руководитель движения Сергей Ефимов рассказал, что на предприятие составлены акты для проведения проверок.

«Это предприятие Федерального надзора. Дождемся материалов общественных инспекторов и передадим в Росприроднадзор для проведения проверки», — заявили URA.RU в министерстве экологии области.

URA.RU связалось с компанией «Промуглеродпроект». В компании ответили, что никаких жалоб от местных жителей не поступало, и попросили прислать им фотографии загрязнения.

Во многих городах Челябинской области уже несколько дней сохраняется режим НМУ. Предприятия осуществляют ряд мер, направленных на снижение выбросов.

Графит и полуфабрикаты из графита производят из отходов от промышленных предприятий. Фото: Telegram — канал «Эко-Standart»

Графитовая пыль откладывается на поверхности Фото: Telegram — канал «Эко-Standart»

В поселке Муслюмово нечем дышать из-за графитовой пыли Фото: Telegram — канал «Эко-Standart»

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