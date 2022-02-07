Китай выступил против расширения НАТО

08 февраля 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Власти Китай уверены, что действия НАТО не способствуют глобальной безопасности и стабильности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте представительства КНР в ЕС. «Спустя тридцать лет после окончания „холодной войны“ НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении. В представительстве Китая подчеркнули, что безопасность в отдельных регионах не должна обеспечиваться за счет укрепления военных блоков. Сторона призвала НАТО «отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран». Ранее китайцы предложили объединиться с Россией против НАТО и США. Читатели гонконгской газеты South China Morning Post связывают сближение России и Китая с давлением и угрозами со стороны США. По их словам, китайская экономика и российская армия — это комбинация, которая приведет к потере авторитета НАТО. Заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях подписали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Во время встречи в Пекине президенты стран приняли ряд важных решений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте представительства КНР в ЕС. «Спустя тридцать лет после окончания „холодной войны“ НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении. В представительстве Китая подчеркнули, что безопасность в отдельных регионах не должна обеспечиваться за счет укрепления военных блоков. Сторона призвала НАТО «отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран». Ранее китайцы предложили объединиться с Россией против НАТО и США. Читатели гонконгской газеты South China Morning Post связывают сближение России и Китая с давлением и угрозами со стороны США. По их словам, китайская экономика и российская армия — это комбинация, которая приведет к потере авторитета НАТО. Заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях подписали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Во время встречи в Пекине президенты стран приняли ряд важных решений.