07 февраля 2022

Китай выступил против расширения НАТО

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Власти Китай уверены, что действия НАТО не способствуют глобальной безопасности и стабильности Фото:
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Переговоры России и НАТО

Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте представительства КНР в ЕС.

«Спустя тридцать лет после окончания „холодной войны“ НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

В представительстве Китая подчеркнули, что безопасность в отдельных регионах не должна обеспечиваться за счет укрепления военных блоков. Сторона призвала НАТО «отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран».

Ранее китайцы предложили объединиться с Россией против НАТО и США. Читатели гонконгской газеты South China Morning Post связывают сближение России и Китая с давлением и угрозами со стороны США. По их словам, китайская экономика и российская армия — это комбинация, которая приведет к потере авторитета НАТО. Заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях подписали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Во время встречи в Пекине президенты стран приняли ряд важных решений.

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Китай считает, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте представительства КНР в ЕС. «Спустя тридцать лет после окончания „холодной войны“ НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении. В представительстве Китая подчеркнули, что безопасность в отдельных регионах не должна обеспечиваться за счет укрепления военных блоков. Сторона призвала НАТО «отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран». Ранее китайцы предложили объединиться с Россией против НАТО и США. Читатели гонконгской газеты South China Morning Post связывают сближение России и Китая с давлением и угрозами со стороны США. По их словам, китайская экономика и российская армия — это комбинация, которая приведет к потере авторитета НАТО. Заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях подписали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Во время встречи в Пекине президенты стран приняли ряд важных решений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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