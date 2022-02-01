Китайцы предложили объединиться с Россией против НАТО и США

01 февраля 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

Россия является главным союзником Китая, считают читатели гонконгской газеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Читатели гонконгской газеты South China Morning Post связывают сближение России и Китая с давлением и угрозами со стороны США. По их словам, китайская экономика и российская армия — это комбинация, которая приведет к потере авторитета НАТО. «Президент США Джо Байден перешел на личности и пригрозил санкциями лично Владимиру Путину в случае, если он вторгнется в Украину. В это время председатель КНР Си Цзиньпин тепло поприветствовал российского лидера в качестве почетного гостя на Олимпиаде в Пекине», — пишет издание с уточнением, что Россия и Китай явно создали фактический союз «без границ». Согласно мнению читателя Michael K, данную группировку следует расширить путем внедрения стран, которые когда-либо подвергались санкциям со стороны Запада. «Это самое мощное и последовательное партнерство со времен Второй мировой войны. Альянс, созданный недальновидным Вашингтоном и ядовитой сдерживающей политикой», — пишет Faisal L. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация, при которой главный союзник РФ в Азии Китай не обостряет ситуацию вокруг мятежного острова Тайвань, может резко измениться после Олимпиады в Пекине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Читатели гонконгской газеты South China Morning Post связывают сближение России и Китая с давлением и угрозами со стороны США. По их словам, китайская экономика и российская армия — это комбинация, которая приведет к потере авторитета НАТО. «Президент США Джо Байден перешел на личности и пригрозил санкциями лично Владимиру Путину в случае, если он вторгнется в Украину. В это время председатель КНР Си Цзиньпин тепло поприветствовал российского лидера в качестве почетного гостя на Олимпиаде в Пекине», — пишет издание с уточнением, что Россия и Китай явно создали фактический союз «без границ». Согласно мнению читателя Michael K, данную группировку следует расширить путем внедрения стран, которые когда-либо подвергались санкциям со стороны Запада. «Это самое мощное и последовательное партнерство со времен Второй мировой войны. Альянс, созданный недальновидным Вашингтоном и ядовитой сдерживающей политикой», — пишет Faisal L. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация, при которой главный союзник РФ в Азии Китай не обостряет ситуацию вокруг мятежного острова Тайвань, может резко измениться после Олимпиады в Пекине.