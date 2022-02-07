В Екатеринбурге изменили правила перевода детей в другой детсад

08 февраля 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Время ожидания ответа о свободном месте сократится на 30 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Благодаря электронному сервису «Перевод в ДОО», время ожидания ответа о наличии свободного места в детском саду в Екатеринбурге сократится с 30 дней до 5 — 10 минут. Об этом сообщает Департамент образования Администрации Екатеринбурга в соцсетях. «Для жителей Екатеринбурга, у кого есть необходимость перевести ребенка из одного детского сада в другой, процедура перевода стала проще. Если раньше нужно было ждать ответ о наличии свободного места 30 дней, то сейчас это займет от 5 до 10 минут», — сообщает департамент образования в своем официальном telegram-канале. Горожане смогут получить информацию о свободных местах в десяти детсадах и двух районах города. При наличии свободного места родитель сможет забронировать его на 6 рабочих дней. Три дня дается на отчисление из предыдущего детского сада и еще три для зачисления в новый. Воспользоваться сервисом могут жители Екатеринбурга на официальном сайте администрации города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Благодаря электронному сервису «Перевод в ДОО», время ожидания ответа о наличии свободного места в детском саду в Екатеринбурге сократится с 30 дней до 5 — 10 минут. Об этом сообщает Департамент образования Администрации Екатеринбурга в соцсетях. «Для жителей Екатеринбурга, у кого есть необходимость перевести ребенка из одного детского сада в другой, процедура перевода стала проще. Если раньше нужно было ждать ответ о наличии свободного места 30 дней, то сейчас это займет от 5 до 10 минут», — сообщает департамент образования в своем официальном telegram-канале. Горожане смогут получить информацию о свободных местах в десяти детсадах и двух районах города. При наличии свободного места родитель сможет забронировать его на 6 рабочих дней. Три дня дается на отчисление из предыдущего детского сада и еще три для зачисления в новый. Воспользоваться сервисом могут жители Екатеринбурга на официальном сайте администрации города.