Создание соколиного центра будет курировать замгубернатор ЯНАО

Проект документа ждет подпись губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Межведомственную рабочую группу, которая будет помогать реализовывать проект по созданию соколиного центра «Ханавэй» в Приуральском районе возглавит замгубернатора, директор окружного департамента внешних связей Александр Мажаров. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Состав рабочей группы по разработке комплекса мероприятий, связанных с созданием соколиного центра „Ханавэй“. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей — председатель рабочей группы», — говорится в документе.

Также отмечается, что заместителем председателя станет глава Приуральского района Иван Сакал. Рабочую группу создали для того, чтобы «скоординировать межведомственное взаимодействие», такое пояснение к проекту документа дает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Соколиный международный центр в ЯНАО должен стать вторым в РФ подобным заведением. В нем будут пытаться сохранить редкие породы птиц.