07 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

Создание соколиного центра будет курировать замгубернатор ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, закон, документы, руки
Проект документа ждет подпись губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото:

Межведомственную рабочую группу, которая будет помогать реализовывать проект по созданию соколиного центра «Ханавэй» в Приуральском районе возглавит замгубернатора, директор окружного департамента внешних связей Александр Мажаров. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Состав рабочей группы по разработке комплекса мероприятий, связанных с созданием соколиного центра „Ханавэй“. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей — председатель рабочей группы», — говорится в документе.

Также отмечается, что заместителем председателя станет глава Приуральского района Иван Сакал. Рабочую группу создали для того, чтобы «скоординировать межведомственное взаимодействие», такое пояснение к проекту документа дает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Соколиный международный центр в ЯНАО должен стать вторым в РФ подобным заведением. В нем будут пытаться сохранить редкие породы птиц.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Межведомственную рабочую группу, которая будет помогать реализовывать проект по созданию соколиного центра «Ханавэй» в Приуральском районе возглавит замгубернатора, директор окружного департамента внешних связей Александр Мажаров. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Состав рабочей группы по разработке комплекса мероприятий, связанных с созданием соколиного центра „Ханавэй“. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей — председатель рабочей группы», — говорится в документе. Также отмечается, что заместителем председателя станет глава Приуральского района Иван Сакал. Рабочую группу создали для того, чтобы «скоординировать межведомственное взаимодействие», такое пояснение к проекту документа дает пресс-служба губернатора ЯНАО. Соколиный международный центр в ЯНАО должен стать вторым в РФ подобным заведением. В нем будут пытаться сохранить редкие породы птиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...