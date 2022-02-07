Аукцион по продаже автобуса КАВЗ назначен на 11 марта Фото: портал «Торги»

Власти Курганской области объявили аукцион по продаже автобуса КАВЗ. Начальная цена торгов составляет 81 тысячу рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Лот №1. Объект движимого имущества: автобус КАВЗ 397620, год выпуска: 2004. Начальная цена объекта движимого имущества — 81 000 рублей. Собственник выставляемого на продажу имущества — субъект Российской Федерации Курганская область», — указано в объявлении.

Судя по фотографиям на информационном портале по продаже госимущества Курганской области «Торги», ранее этот автобус перевозил детей. Аукцион назначен на 11 марта. Заявки на участие в нем принимаются до 6 марта. На портале «Торги» также есть информация, что власти Курганской области готовятся к приватизации еще двух автобусов КАВЗ для перевозки детей. Сейчас идет их оценка.

На 24 февраля назначены торги по продаже автомобиля ВАЗ-21074 2003 года выпуска. В прошлом году областные власти неоднократно предпринимали попытки продать машину, но ни один из аукционов не состоялся. Ранее URA.RU сообщало, что автомобиль Lada Priora, выставленный на торги департаментом имущественных и земельных отношений в октябре 2021 года, продали за 178,75 тысячи рублей при начальной цене аукциона 65 тысяч рублей. Также власти продали Chevrolet Niva 2008 года выпуска за 155,1 тысячи рублей, ГАЗ-3102 — за 54 тысячи рублей, Fiat Ducato — за 523 тысячи рублей.

Власти продают автобус КАвЗ 2004 года за 81 тысячу рублей Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам