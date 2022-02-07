Аукцион по продаже автобуса КАВЗ назначен на 11 мартаФото: портал «Торги»
Власти Курганской области объявили аукцион по продаже автобуса КАВЗ. Начальная цена торгов составляет 81 тысячу рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.
«Лот №1. Объект движимого имущества: автобус КАВЗ 397620, год выпуска: 2004. Начальная цена объекта движимого имущества — 81 000 рублей. Собственник выставляемого на продажу имущества — субъект Российской Федерации Курганская область», — указано в объявлении.
Судя по фотографиям на информационном портале по продаже госимущества Курганской области «Торги», ранее этот автобус перевозил детей. Аукцион назначен на 11 марта. Заявки на участие в нем принимаются до 6 марта. На портале «Торги» также есть информация, что власти Курганской области готовятся к приватизации еще двух автобусов КАВЗ для перевозки детей. Сейчас идет их оценка.
На 24 февраля назначены торги по продаже автомобиля ВАЗ-21074 2003 года выпуска. В прошлом году областные власти неоднократно предпринимали попытки продать машину, но ни один из аукционов не состоялся. Ранее URA.RU сообщало, что автомобиль Lada Priora, выставленный на торги департаментом имущественных и земельных отношений в октябре 2021 года, продали за 178,75 тысячи рублей при начальной цене аукциона 65 тысяч рублей. Также власти продали Chevrolet Niva 2008 года выпуска за 155,1 тысячи рублей, ГАЗ-3102 — за 54 тысячи рублей, Fiat Ducato — за 523 тысячи рублей.
Власти продают автобус КАвЗ 2004 года за 81 тысячу рублей
Власти Курганской области объявили аукцион по продаже автобуса КАВЗ. Начальная цена торгов составляет 81 тысячу рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. «Лот №1. Объект движимого имущества: автобус КАВЗ 397620, год выпуска: 2004. Начальная цена объекта движимого имущества — 81 000 рублей. Собственник выставляемого на продажу имущества — субъект Российской Федерации Курганская область», — указано в объявлении. Судя по фотографиям на информационном портале по продаже госимущества Курганской области «Торги», ранее этот автобус перевозил детей. Аукцион назначен на 11 марта. Заявки на участие в нем принимаются до 6 марта. На портале «Торги» также есть информация, что власти Курганской области готовятся к приватизации еще двух автобусов КАВЗ для перевозки детей. Сейчас идет их оценка. На 24 февраля назначены торги по продаже автомобиля ВАЗ-21074 2003 года выпуска. В прошлом году областные власти неоднократно предпринимали попытки продать машину, но ни один из аукционов не состоялся. Ранее URA.RU сообщало, что автомобиль Lada Priora, выставленный на торги департаментом имущественных и земельных отношений в октябре 2021 года, продали за 178,75 тысячи рублей при начальной цене аукциона 65 тысяч рублей. Также власти продали Chevrolet Niva 2008 года выпуска за 155,1 тысячи рублей, ГАЗ-3102 — за 54 тысячи рублей, Fiat Ducato — за 523 тысячи рублей.