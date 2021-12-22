Курганские власти не смогли продать подержанную «семерку»

Региональные власти не нашли желающих купить ВАЗ-21074 2003 года выпуска за 32 тысячи рублей Фото: torgi.kurganobl.ru

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области в очередной раз не смог продать автомобиль ВАЗ-21074, принадлежащий властям региона. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия покупателей. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Заявки на участие в аукционе не поступили. Аукцион в электронной форме по продаже объекта движимого имущества: автомобиля седан, марка, модель ТС: ВАЗ-21074, год выпуска 2003, — признать несостоявшимся», — говорится в протоколе заседания комиссии.

Эту машину власти выставляли на торги уже в третий раз, однако все аукционы признавались несостоявшимися. На первый аукцион (6 октября) была допущена только одна заявка. На втором аукционе (11 ноября) единственную заявку на участие отклонили, так как потенциальный покупатель не внес задаток. Начальная цена выставленной на торги машины при этом не менялась и составляла 32 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что автомобиль Lada Priora, также выставленный в октябре на торги департаментом имущественных и земельных отношений, продали за 178,75 тысячи рублей при начальной цене аукциона 65 тысяч рублей. Также власти продали Chevrolet Niva 2008 года выпуска за 155,1 тысячи рублей, ГАЗ-3102 — за 54 тысячи рублей, Fiat Ducato — за 523 тысячи рублей. В апреле областные власти продали на аукционе принадлежавший им самосвал КамАЗ за 297,5 тысячи рублей — в полтора раза дороже начальной цены торгов.

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