Пермские власти нашли причину падения зарплат учителей

Ошибка в расчете бюджета привела к снижению зарплат учителей в Пермском крае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зарплаты учителей школ в Полазне (Добрянский округ, Пермский край) снизились из-за ошибки, допущенной отделом образования администрации Добрянки. Об этом URA.RU сообщила председатель Пермской краевой профсоюзной организации работников образования Зоя Галайда. По ее словам, педагогам уже произвели перерасчет зарплат.

«Отдел образования Добрянки допустил ошибку при формировании бюджета на 2022 год. Сейчас нормативные акты по зарплате отменены, учителям зарплаты учителям пересчитали. Министерство образования направит муниципалитету дополнительные средства субвенции на выплаты зарплат учителям», — отметила Галайда. В пресс-службе минобразования Пермского края URA.RU информацию о допущенной чиновниками ошибке признали и заявили, что выплаты учителям будут произведены «в ближайшее время».

«Некомпетентность и неправильность действий администрации Добрянского округа привела к необоснованному снижению заработной платы учителям двух школ в Полазне, что совершенно недопустимо. Всем учителям в настоящее время произведен перерасчет, необходимые суммы будут выплачены в ближайшее время. К сотрудникам, допустившим ошибки, будут применены меры дисциплинарного взыскания», — пояснили в ведомстве.

Ранее педагоги школ в Полазне рассказали, что их зарплаты снизились при прежней учебной нагрузке. Они обратились в Пермской краевой профсоюзной организации работников образования и попросили прокурора края Павла Бухтоярова разобраться в ситуации.

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