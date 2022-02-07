В Перми начали проверку после жалоб учителей на снижение зарплат

Учителя отмечают, что потеряли в зарплате от одной до семи тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский профсоюз работников образования проводит проверку после обращения учителей, поступившего в адрес организации. В нем говорится, что педагогам двух школ понизили зарплату, сообщила URA.RU председатель профсоюза Зоя Галайда.

«Сегодня утром нам поступило письмо с жалобой на понижение зарплаты в двух школах Добрянки. С чем это связано, пока не понятно. Сейчас мы разбираемся в произошедшем, подключили руководителей отдела образования администрации Добрянского округа», — отметила Галайда.

В telegram-канале «Слуховой анализатор» опубликовано заявление педагогов, адресованное прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. Однако заявление подписано учителями школы №3, расположенной в поселке Полазна, что находится недалеко от Добрянки. «Педагогический коллектив МБОУ „Полазненская СОШ №3“ […] обращается к вам с просьбой прояснить ситуацию, связанную с понижением базовой части зарплаты педагогов», — говорится в заявлении.

Учителя отмечают, что потеряли в зарплате «от одной до семи тысяч рублей при той же часовой нагрузке». Они также обращают внимание прокурора края на постановление главы Добрянского городского округа Константина Лызова от 21 октября 2021 года, в котором в котором «прописан принцип недопущении снижения зарплаты» педагогов.

Учителя школы в Полазне обратились к прокурору Пермского края из-за снижения зарплат Фото: telegram-канал «Слуховой анализатор»

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