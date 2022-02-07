Высокопоставленный свердловский силовик уехал в другой регион

Экс-замруководителя СУ СКР по Свердловской области Алексей Колбасин перешел на аналогичную должность в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Нижегородской области.
«Заместителем руководителя СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области назначен полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. До этого силовик занимал аналогичную должность в свердловском управлении СК.
Источники URA.RU сообщали об уходе Колбасина из региона за несколько месяцев до его назначения в Нижегородской области. По словам инсайдеров, силовик покинул региональное управление ведомства из-за сокращения численности аппарата СК в Свердловской области. Его должность сокращена.
До начала карьеры в Следственном комитете Колбасин занимал пост в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга. В 2008 году он занял должность руководителя следственного отдела по Екатеринбургу.
Экс-замруководителя СУ СКР по Свердловской области Алексей Колбасин перешел на аналогичную должность в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Нижегородской области. «Заместителем руководителя СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области назначен полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. До этого силовик занимал аналогичную должность в свердловском управлении СК. Источники URA.RU сообщали об уходе Колбасина из региона за несколько месяцев до его назначения в Нижегородской области. По словам инсайдеров, силовик покинул региональное управление ведомства из-за сокращения численности аппарата СК в Свердловской области. Его должность сокращена. До начала карьеры в Следственном комитете Колбасин занимал пост в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга. В 2008 году он занял должность руководителя следственного отдела по Екатеринбургу.