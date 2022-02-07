07 февраля 2022

Высокопоставленный свердловский силовик уехал в другой регион

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Алексей Колбасин занял пост замруководителя свердловского СУ СК в 2013 году Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Экс-замруководителя СУ СКР по Свердловской области Алексей Колбасин перешел на аналогичную должность в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Нижегородской области.

«Заместителем руководителя СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области назначен полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. До этого силовик занимал аналогичную должность в свердловском управлении СК.

Источники URA.RU сообщали об уходе Колбасина из региона за несколько месяцев до его назначения в Нижегородской области. По словам инсайдеров, силовик покинул региональное управление ведомства из-за сокращения численности аппарата СК в Свердловской области. Его должность сокращена.

До начала карьеры в Следственном комитете Колбасин занимал пост в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга. В 2008 году он занял должность руководителя следственного отдела по Екатеринбургу.

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Экс-замруководителя СУ СКР по Свердловской области Алексей Колбасин перешел на аналогичную должность в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Нижегородской области. «Заместителем руководителя СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области назначен полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. До этого силовик занимал аналогичную должность в свердловском управлении СК. Источники URA.RU сообщали об уходе Колбасина из региона за несколько месяцев до его назначения в Нижегородской области. По словам инсайдеров, силовик покинул региональное управление ведомства из-за сокращения численности аппарата СК в Свердловской области. Его должность сокращена. До начала карьеры в Следственном комитете Колбасин занимал пост в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга. В 2008 году он занял должность руководителя следственного отдела по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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