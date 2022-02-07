Высокопоставленный свердловский силовик уехал в другой регион

08 февраля 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Алексей Колбасин занял пост замруководителя свердловского СУ СК в 2013 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Экс-замруководителя СУ СКР по Свердловской области Алексей Колбасин перешел на аналогичную должность в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Нижегородской области. «Заместителем руководителя СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области назначен полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. До этого силовик занимал аналогичную должность в свердловском управлении СК. Источники URA.RU сообщали об уходе Колбасина из региона за несколько месяцев до его назначения в Нижегородской области. По словам инсайдеров, силовик покинул региональное управление ведомства из-за сокращения численности аппарата СК в Свердловской области. Его должность сокращена. До начала карьеры в Следственном комитете Колбасин занимал пост в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга. В 2008 году он занял должность руководителя следственного отдела по Екатеринбургу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-замруководителя СУ СКР по Свердловской области Алексей Колбасин перешел на аналогичную должность в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Нижегородской области. «Заместителем руководителя СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области назначен полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. До этого силовик занимал аналогичную должность в свердловском управлении СК. Источники URA.RU сообщали об уходе Колбасина из региона за несколько месяцев до его назначения в Нижегородской области. По словам инсайдеров, силовик покинул региональное управление ведомства из-за сокращения численности аппарата СК в Свердловской области. Его должность сокращена. До начала карьеры в Следственном комитете Колбасин занимал пост в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга. В 2008 году он занял должность руководителя следственного отдела по Екатеринбургу.