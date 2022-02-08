«Почту России» в ЯНАО обвинили в краже кофе и конфет

Дорогие продукты подменили на пластиковую бутылку с водой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители поселка Тазовский (ЯНАО) пожаловались на недобросовестную работу сотрудников госпредприятия «Почта России», которые якобы вскрыли посылку и заменили содержимое бутылкой воды. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила читательница, лично столкнувшаяся с проблемой.

«Я отправила из Алтайского края детям посылку в ЯНАО весом 7 кг. Там были детские игрушки, вещи, дорогой кофе и конфеты. Когда сын открыл коробку, то вместо конфет и кофе там лежала маленькая бутылка воды», — рассказывает женщина.

По ее словам, сын сразу же обратился с претензией в почтовое отделение, где ему сказали, что посылки необходимо вскрывать непосредственно на месте получения. «Мне на почте сказали, что на пломбе должен стоять индекс отделения, из которого посылка была направлена. На нашей посылке пломба была чистая», — добавила собеседница агентства.

В пресс-службу «Почты России» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Также редакцией был передан трек-номер вскрытой посылки для выяснения обстоятельств. В настоящее время представители предприятия готовят ответ.

Ранее сообщалось, что жители ямальского поселка Яр-Сале обвинили сотрудников госпредприятия «Почта России» в краже продуктов и подмене личных вещей. Тогда из посылки также пропали сладости и были заменены личные вещи.

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