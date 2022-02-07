Челябинец купил лотерейный билет на 5 млн за минуту до розыгрыша

В последний миг житель Челябинска сделал выбор, который принес ему суперприз Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пять миллионов рублей выиграл житель Челябинска, за минуту до розыгрыша купив билет лотереи «Рапидо». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото».

«Суперприз в размере 5 млн рублей был разыгран 8 февраля. Крупно повезло участнику из Челябинска: заветный билет счастливчик купил на сайте „Столото“ буквально за минуту-другую до розыгрыша», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Победитель пока не обращался за выигрышем в лотерейный центр. По правилам государственной лотереи, выиграть суперприз можно, угадав все числа комбинации. Победитель отметил 19, 18, 7, 8, 20, 1, 12, 10 в первом поле билета и 4 — во втором.

В середине января другой челябинец приобрел лотерейный билет за 40 рублей и выиграл более 11,3 млн рублей. Перед этим водитель из Челябинской области Юрий Иванов выиграл квартиру стоимостью 1,7 млн рублей, купив билет по совету продавца лотерейного киоска. За прошлый год 23 южноуральца стали лотерейными миллионерами. Самый удачливый из них получил более 25 млн рублей.