Живодера, державшего в страхе Тюмень, оставили на свободе

Живодер забирал щенков по объявлениям, а затем топил их и отрезал головы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Убивавшего щенков и раскидывающего их головы на улицах Тюмени 19-летнего живодера приговорили к исправительным работам и лечению у психиатра. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Молодой человек также писал записки с угрозами тюменцам.

«Суд вынес приговор 19-летнему Валерию М. Он признан виновным в хулиганстве, ему назначено восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства и принудительное наблюдение у психиатра, амбулаторно. В связи с истечением срока давности тюменца освободили от наказания за жестокое обращение с животными, из-за которого ему грозило еще полгода работ», — рассказали URA.RU в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Молодой человек находил на «Авито» объявления о раздаче щенков, забирал животных и топил их в ванной. Также, желая напугать тюменцев, парень почти год периодически подбрасывал изуродованные ножом собачьи головы и другие части животных на скамейки остановок в районе Московского тракта. При этом сопровождал их записками с угрозами людям.

Кроме того, ночью 3 ноября 2021 года Валерий установил муляж бомбы на скамейке остановки. После его начали искать оперативники антитеррористического подразделения. Задержали парня спустя четыре дня: в процессе он начал убегать и попал под машину, однако получил только царапины.

«Тюменец рассказал, что убивать никого не планировал. Он пытался обратить на себя внимание, самоутвердиться и прославиться. Ему надоело быть жертвой и надо было выплеснуть гнев», — рассказали в пресс-службе объединенной судебной системы.

По словам осужденного, в школе его обижали и били сверстники. А став старше, он тяжело переживал расставание с девушкой и даже попал из-за этого в психоневрологический диспансер.

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