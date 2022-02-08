Студентка подала иск в Верховный суд из-за запрета прививаться

17-летняя студентка Российского химико-технического университета Джессика Ахтариева подала иск в Верховный суд РФ после отказа в вакцинации «Спутником М». В соответствии с недавним приказом Минздрава РФ, девушка должна предоставить письменное согласие родителей.
«Минздрав запрещает подросткам вакцинироваться без согласия родителей. 17-летняя студентка оспаривает этот запрет в Верховном суде», — сообщает «Новая газета». Девушке отказали в процедуре на пункте вакцинации.
Отмечается, что родители Джессики не являются противниками прививок. Однако они не могут предоставить письменное согласие, так как находятся в Уфе, в то время как девушка учится в Москве. За один день к иску присоединилось около 20 подростков, сообщает газета.
Ранее гражданам от 15 лет разрешалось самим принимать решение, делать ли прививку от COVID, однако 6 декабря требования изменились. При этом данные ограничения распространяются только на вакцину от коронавируса, остальные прививки подросткам от 15 лет разрешено делать без каких-либо ограничений.
17-летняя студентка Российского химико-технического университета Джессика Ахтариева подала иск в Верховный суд РФ после отказа в вакцинации «Спутником М». В соответствии с недавним приказом Минздрава РФ, девушка должна предоставить письменное согласие родителей. «Минздрав запрещает подросткам вакцинироваться без согласия родителей. 17-летняя студентка оспаривает этот запрет в Верховном суде», — сообщает «Новая газета». Девушке отказали в процедуре на пункте вакцинации. Отмечается, что родители Джессики не являются противниками прививок. Однако они не могут предоставить письменное согласие, так как находятся в Уфе, в то время как девушка учится в Москве. За один день к иску присоединилось около 20 подростков, сообщает газета. Ранее гражданам от 15 лет разрешалось самим принимать решение, делать ли прививку от COVID, однако 6 декабря требования изменились. При этом данные ограничения распространяются только на вакцину от коронавируса, остальные прививки подросткам от 15 лет разрешено делать без каких-либо ограничений.