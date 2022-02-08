Студентка подала иск в Верховный суд из-за запрета прививаться

09 февраля 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Девушке отказали на пункте вакцинации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 17-летняя студентка Российского химико-технического университета Джессика Ахтариева подала иск в Верховный суд РФ после отказа в вакцинации «Спутником М». В соответствии с недавним приказом Минздрава РФ, девушка должна предоставить письменное согласие родителей. «Минздрав запрещает подросткам вакцинироваться без согласия родителей. 17-летняя студентка оспаривает этот запрет в Верховном суде», — сообщает «Новая газета». Девушке отказали в процедуре на пункте вакцинации. Отмечается, что родители Джессики не являются противниками прививок. Однако они не могут предоставить письменное согласие, так как находятся в Уфе, в то время как девушка учится в Москве. За один день к иску присоединилось около 20 подростков, сообщает газета. Ранее гражданам от 15 лет разрешалось самим принимать решение, делать ли прививку от COVID, однако 6 декабря требования изменились. При этом данные ограничения распространяются только на вакцину от коронавируса, остальные прививки подросткам от 15 лет разрешено делать без каких-либо ограничений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

17-летняя студентка Российского химико-технического университета Джессика Ахтариева подала иск в Верховный суд РФ после отказа в вакцинации «Спутником М». В соответствии с недавним приказом Минздрава РФ, девушка должна предоставить письменное согласие родителей. «Минздрав запрещает подросткам вакцинироваться без согласия родителей. 17-летняя студентка оспаривает этот запрет в Верховном суде», — сообщает «Новая газета». Девушке отказали в процедуре на пункте вакцинации. Отмечается, что родители Джессики не являются противниками прививок. Однако они не могут предоставить письменное согласие, так как находятся в Уфе, в то время как девушка учится в Москве. За один день к иску присоединилось около 20 подростков, сообщает газета. Ранее гражданам от 15 лет разрешалось самим принимать решение, делать ли прививку от COVID, однако 6 декабря требования изменились. При этом данные ограничения распространяются только на вакцину от коронавируса, остальные прививки подросткам от 15 лет разрешено делать без каких-либо ограничений.