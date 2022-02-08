Mastercard поменяет комиссию за переводы

09 февраля 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Изменения вступят в силу с апреля 2022 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU Международная платежная система Mastercard снизит комиссии за переводы средств с карты на карту между физическими лицами при подключении к платформе Mastercard Transfer Hub. Изменения планируется ввести с 23 апреля 2022 года. «Mastercard снизила комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в соцсетях, в рамках собственного сервиса системы <…> Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод; если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%; если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%», — пишет РБК со ссылкой на свои источники. Mastercard Transfer Hub позволяет осуществлять переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или ID-аккаунту в соцсетях. Отмечается, что ранее у платежной системы не было нулевых или сниженных комиссий по данным переводам. Изменения вносятся с целью конкурирования с Системой быстрых платежей от Центрального Банка, сообщает издание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международная платежная система Mastercard снизит комиссии за переводы средств с карты на карту между физическими лицами при подключении к платформе Mastercard Transfer Hub. Изменения планируется ввести с 23 апреля 2022 года. «Mastercard снизила комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в соцсетях, в рамках собственного сервиса системы <…> Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод; если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%; если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%», — пишет РБК со ссылкой на свои источники. Mastercard Transfer Hub позволяет осуществлять переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или ID-аккаунту в соцсетях. Отмечается, что ранее у платежной системы не было нулевых или сниженных комиссий по данным переводам. Изменения вносятся с целью конкурирования с Системой быстрых платежей от Центрального Банка, сообщает издание.